"Маршрутка, як собача будка". Новий автобус в Києві розвеселив українців
Цей автобус наразі їздить тільки по вихідних
Поява нового двоповерхового автобуса в Києві неабияк розвеселила мережу. Українці вже оцінили новий пасажирський транспорт, який нагадую автобус "Нічний лицар" з Гаррі Поттера.
Як повідомляють місцеві канали, автобус курсуватиме від станції метро "Академмістечко" до авторинку "Чапаєвка" з 9:43 до 18:53. Цей транспорт Київ отримав від Берліна. Наразі він здійснює тестові маршрути.
Автобус працюватиме лише у вихідні, оскільки спершу вивчають його експлуатаційні можливості для використання на загальних маршрутах. Загалом автобус має 83 місця для сидіння: 28 — на першому поверсі та 55 — на другому. Крім того, передбачено 45 місць для пасажирів, які стоятимуть, однак лише на першому поверсі.
У мережі вже з'явився тематичний мем про двоповерховий автобус "Нічний лицар" з Гаррі Поттера, який вирізнявся своїми особливостями та швидкістю.
У коментарях користувачі жартували про те, що тепер всі бабусі будь кататися у цьому автобусі, а також, що в ньому мають бути й лежачі місця. Також писали, що скоро з'явиться новина, як цей автобус не проїхав під якимось столичним мостом.
