Зухвалого таксиста Bolt затримали за напад на відому співачку (фото)

Розпочато кримінальне провадження

Співачка Тоня Матвієнко днями поскаржилася на напад неадекватного таксиста компанії "Болт". Столичні правоохоронці затримали водія.

Про це повідомила поліція Києва. Подія трапилася на столичному Печерську.

"До поліції звернулась співачка і повідомила про те, що водій таксі спровокував конфлікт та завдав їй ударів, після чого поїхав з місця події", — йдеться у повідомленні.

Особу водія таксі швидко встановили та затримали його. Нападником виявився — 63-річний місцевий мешканець.

Затриманий водій

У поліції розслідують кримінальне провадження, розпочате за ч. 1 ст. 126 кримінального кодексу України — побої і мордування.

Нагадуємо, що відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Співачка Тоня Матвієнко поки не відреагувала на подію. "Телеграф" уважно стежить за ситуацією.

Що передувало

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася деталями інциденту, який трапився під час її поїздки 30 червня в таксі Bolt. Конфлікт розпочався через відкрите вікно, а завершився фізичним насиллям з боку водія.

Вона повідомила, що з самого початку поїздки водій поводився зневажливо: на прохання зачинити вікно через сильний протяг він відреагував з грубістю.

За словами Матвієнко, водій проігнорував прохання, а згодом дозволив собі некоректні висловлювання. Зрештою конфлікт переріс в неадекватну поведінку. Коли Тоня попросила зупинити машину, водій відмовився. Їй довелося відчинити двері на ходу, щоб вийти. Лише тоді він зупинився. Потім чоловік вийшов з авто, "вдарив спочатку в голову, а потім у плече".

Варто зазначити, що це не перший скандальний випадок зі службою таксі "Болт" в Україні. Раніше "Телеграф" писав, що у Києві таксист Bolt схопив пасажирку за обличчя через зауваження про мову