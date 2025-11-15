Зевс американської політики: у мережі вибухнули мемами щодо ймовірних стосунків Трампа та Клінтона

У мережі несуться меми, в яких висміюють чутки, що Трамп задовольняв Клінтона, а компромат на це є у Путіна

У листах Джеффрі Епштейна, якого звинувачували у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації, натякають про сексуальні стосунки Дональда Трампа та Білла Клінтона. Наразі у мережі вже виготовляють меми, у яких висміюють ймовірні інтимні зв'язки двох президентів США.

У ланцюжку електронних листів між Джеффрі та Марком Епштейном у березні 2018 року Марк просить свого брата запитати Стіва Беннона, чи має президент Росії Володимир Путін фотографію, у якій "Трамп дме в Буббу", що на сленгу означає оральний секс. Хоча в електронних листах не уточнюється, хто саме є "Буббою", але саме це прізвисько має 42-й президент Сполучених Штатів, який керував Америкою з 1993 по 2001 рр., пише "Телеграф".

Лист Епштейна

Американці почали висміювати як політиків, так і ситуацію, в яку вони потрапили. Особливо дісталося Дональду Трампу, якого порівнювали з колишньою стажисткою Білого дому Монікою Левінскі.

Не відстають від громадян США й українці.

"Білл Клінтон навчився бути невидимим. Не ШІ", — виклав жартівливе відео волонтер та блогер Сергій Стерненко, на якому Дональд Трамп робить цікаві рухи.

Утім українці переконані, що Трамп спеціально "зіграв на флейті", щоб відволікти наших співгромадян від подій в країні.

