Уряд прискорює конкурс на IDS попри юридичні застереження. Фахівці побоюються політичних мотивів

28 листопада прем'єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що уряд виставляє на конкурс управителя арештованими активами групи компаній IDS Ukraine – виробника мінеральних вод "Моршинська" та "Миргородська". АРМА призначило строки подання документів до 12 грудня. Аукціон заплановано вже на грудень цього року.

Відповідне рішення не знайшло великої підтримки серед експертів та бізнесу через стислі строки, пишуть Українські новини. Додатковим негативним фактором є й те, що конкурс запускається за кілька тижнів до того, як у січні 2026 року набуде чинності новий закон про АРМА, який суттєво підвищує вимоги до прозорості, оцінки активів і відбору управителів.

У аналітиці від Mind вказані юридично критичні моменти цього конкурсу. Зокрема:

актив IDS досі юридично не переданий АРМА – акт приймання-передачі, який мав бути оформлений ще у 2022 році після арешту активів, відсутній

Агентство не має позову в інтересах держави, що є обов'язковою умовою для передачі активів в управління.

повна ринкова оцінка активів не проведена: лише дві компанії групи були оцінені

І наостанок наголошується, що конкурс запускається тоді, коли ще діють старі вимоги. Аналітики застерігають, що проведення конкурсу без оцінки та без належного оформлення передачі активу створює підстави для подальшого оскарження результатів у судах.

Занепокоєння викликає і фінансовий аспект. Адже колишній співробітник АРМА Андрій Потьомкін у своєму блозі наголошує: замість повної націоналізації активів, яка принесла б державі 1,5 млрд грн, уряд нібито лобіює модель, що дозволяє управителю забрати близько 30% прибутку – майже 460 млн грн.

Журналісти додають, що конкур також оголошуються на тлі обіцяного президентом Володимиром Зеленським повного оновлення АРМА" після корупційного скандалу з гучною справою "Мідас". Глава держави доручив уряду здійснити аудит і переглянути процедури управління арештованими активами. Річ у тім, що у на оприлюднених медіа "плівках Міндіча" звучать розмови, у яких фігурують і співробітники АРМА, що поставило під сумнів незалежність Агентства та підсилило дискусії про наявність корупційних впливів.

Тож, передача активів IDS у "пожежному порядку" ще до набуття чинності нового закону може підсилювати припущення про політичні мотиви у цій справі.З юридичного боку процедура залишається вразливою, а з політичного може стати випробуванням того, чи зможе оновлене АРМА справді розірвати зі спадком минулих практик.