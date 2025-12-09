Укр

Правительство ускоряет конкурс на IDS, несмотря на юридические оговорки. Специалисты опасаются политических мотивов

Дмитрий Романов
Правительство ускоряет конкурс на IDS, несмотря на юридические оговорки. Специалисты опасаются политических мотивов

28 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство выставляет на конкурс управляющего арестованными активами группы компаний IDS Ukraine – производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская". АРМА назначило сроки подачи документов до 12 декабря. Аукцион запланирован уже на декабрь этого года.

Соответствующее решение не нашло большой поддержки среди экспертов и бизнеса из-за сжатых сроков, пишут Українські новини. Дополнительным негативным фактором является и то, что конкурс запускается за несколько недель до того, как в январе 2026 вступит в силу новый закон об АРМА, существенно повышающий требования к прозрачности, оценке активов и отбору управляющих.

В аналитике от Mind указаны юридически критичные моменты этого конкурса. В частности:

  • актив IDS до сих пор юридически не передан АРМА – акт приема-передачи, который должен был быть оформлен еще в 2022 году после ареста активов, отсутствует
  • У агентства нет иска в интересах государства, что является обязательным условием для передачи активов в управление.
  • полная рыночная оценка активов не произведена: только две компании группы были оценены

И в заключение отмечается, что конкурс запускается тогда, когда еще действуют старые требования. Аналитики предостерегают, что проведение конкурса без оценки и надлежащего оформления передачи актива создает основания для дальнейшего обжалования результатов в судах.

Беспокойство вызывает и финансовый аспект. Ведь бывший сотрудник АРМА Андрей Потемкин в своем блоге отмечае : вместо полной национализации активов, которая принесла бы государству 1,5 млрд грн, правительство якобы лоббирует модель, позволяющую управляющему забрать около 30% прибыли – почти 460 млн грн.

Журналисты добавляют, что конкур также объявляются на фоне обещанного президентом Владимиром Зеленским полного обновления АРМА после коррупционного скандала с громким делом "Мидас". Глава государства поручил правительству осуществить аудит и пересмотреть процедуры управления арестованными активами. Дело в том, что в обнародованных медиа "пленках Миндича" звучат разговоры, в которых фигурируют и сотрудники АРМА, что поставило под сомнение независимость Агентства и усилило дискуссии о наличии коррупционных влияний.

Таким образом, передача активов IDS в "пожарном порядке" еще до вступления в силу нового закона может усиливать предположения о политических мотивах по этому делу.

