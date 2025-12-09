Правительство ускоряет конкурс на IDS, несмотря на юридические оговорки. Специалисты опасаются политических мотивов

28 ноября премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что правительство выставляет на конкурс управляющего арестованными активами группы компаний IDS Ukraine – производителя минеральных вод "Моршинская" и "Миргородская". АРМА назначило сроки подачи документов до 12 декабря. Аукцион запланирован уже на декабрь этого года.

Соответствующее решение не нашло большой поддержки среди экспертов и бизнеса из-за сжатых сроков, пишут Українські новини. Дополнительным негативным фактором является и то, что конкурс запускается за несколько недель до того, как в январе 2026 вступит в силу новый закон об АРМА, существенно повышающий требования к прозрачности, оценке активов и отбору управляющих.

В аналитике от Mind указаны юридически критичные моменты этого конкурса. В частности:

актив IDS до сих пор юридически не передан АРМА – акт приема-передачи, который должен был быть оформлен еще в 2022 году после ареста активов, отсутствует

У агентства нет иска в интересах государства, что является обязательным условием для передачи активов в управление.

полная рыночная оценка активов не произведена: только две компании группы были оценены

И в заключение отмечается, что конкурс запускается тогда, когда еще действуют старые требования. Аналитики предостерегают, что проведение конкурса без оценки и надлежащего оформления передачи актива создает основания для дальнейшего обжалования результатов в судах.

Беспокойство вызывает и финансовый аспект. Ведь бывший сотрудник АРМА Андрей Потемкин в своем блоге отмечае : вместо полной национализации активов, которая принесла бы государству 1,5 млрд грн, правительство якобы лоббирует модель, позволяющую управляющему забрать около 30% прибыли – почти 460 млн грн.

Журналисты добавляют, что конкур также объявляются на фоне обещанного президентом Владимиром Зеленским полного обновления АРМА после коррупционного скандала с громким делом "Мидас". Глава государства поручил правительству осуществить аудит и пересмотреть процедуры управления арестованными активами. Дело в том, что в обнародованных медиа "пленках Миндича" звучат разговоры, в которых фигурируют и сотрудники АРМА, что поставило под сомнение независимость Агентства и усилило дискуссии о наличии коррупционных влияний.

Таким образом, передача активов IDS в "пожарном порядке" еще до вступления в силу нового закона может усиливать предположения о политических мотивах по этому делу.