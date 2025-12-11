Тисячу Зеленського дозволили витрачати у супермаркетах: на які товари сувора заборона

Можливість не поширюється на онлайн-замовлення та деякі групи товарів

Тисячу Зеленського (зимову підтримку) із 11 грудня можна витрачати на продукти. Озвучено список магазинів, чиї покупці можуть нею скористатися вже зараз.

Про це повідомляє Мінсоцполітики.

За даними міністерства, першими скористатися нею можуть покупці торгових мереж:

Fozzy Group (Сільпо, Фора, THRASH! Траш!, Fozzy)

та "Близенько".

"Зараз це понад 1 160 магазинів по всій Україні, і з часом перелік буде розширюватися", — зазначили у Мінсоцполітики.

Важливо додати, що поки що можливість не поширюється на онлайн-замовлення.

На що можна, а на що не можна витрачати гроші

1 000 грн допомоги можна використати:

на оплату комунальних та поштових послуг,

благодійність,

товари від українських виробників — ліки, книги і тепер продукти харчування (крім підакцизних).

Де і на що витратити тисячу Зеленського

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці".