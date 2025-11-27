Тисяча від Зеленського зависла: чому в одному із популярних супермаркетів не приймають оплату
-
-
Купити товари поки що неможливо
Витратити тисячу від Зеленського ("Зимову тисячу"), як виявилося, зараз можна далеко не скрізь. Один із популярних супермаркетів в Україні лише планує впроваджувати систему для оплати.
Про це пишуть Факти.
Йдеться про мережу супермаркетів VARUS. Представники компанії у коментарі журналістам розповіли, що на даний момент розплатиться тисячею Зеленського у їхніх магазинах неможливо.
Довідка: VARUS – українська мережа супермаркетів, заснована у 2003 році кіпрською компанією "Weygant Enterprises limited". У жовтні 2022 року мережа налічувала 116 супермаркетів.
Систему для оплати планують впроваджувати, проте точні строки поки що невідомі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Йдеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.