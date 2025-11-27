Рус

Тисяча від Зеленського зависла: чому в одному із популярних супермаркетів не приймають оплату

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Зимова підтримка
Зимова підтримка

Купити товари поки що неможливо

Витратити тисячу від Зеленського ("Зимову тисячу"), як виявилося, зараз можна далеко не скрізь. Один із популярних супермаркетів в Україні лише планує впроваджувати систему для оплати.

Про це пишуть Факти.

Йдеться про мережу супермаркетів VARUS. Представники компанії у коментарі журналістам розповіли, що на даний момент розплатиться тисячею Зеленського у їхніх магазинах неможливо.

Довідка: VARUS – українська мережа супермаркетів, заснована у 2003 році кіпрською компанією "Weygant Enterprises limited". У жовтні 2022 року мережа налічувала 116 супермаркетів.

Магазин Варус у Дніпрі. Фото: Вікіпедія.

Систему для оплати планують впроваджувати, проте точні строки поки що невідомі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Йдеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.

Теги:
#Виплати #Тисяча Зеленського #Зимова підтримка