Тысячу Зеленского разрешили тратить в супермаркетах: на какие товары строгий запрет
Возможность не распространяется на онлайн-заказ и некоторые группы товаров
Тысячу Зеленского (зимнюю поддержку) с 11 декабря можно тратить на продукты. Озвучен список магазинов, чьи покупатели могут ею воспользоваться уже сейчас.
Об этом сообщает Минсоцполитики.
По данным министерства, первыми воспользоваться ею могут покупатели торговых сетей:
- Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! Траш!, Fozzy)
- и "Близенько".
"Сейчас это более 1 160 магазинов по всей Украине, и со временем перечень будет расширяться", — отметили в Минсоцполитики.
Важно добавить, что пока возможность не распространяется на онлайн-заказ.
На что можно, а на что нельзя тратить деньги
1 000 грн помощи можно использовать:
- на оплату коммунальных и почтовых услуг,
- благотворительность,
- товары от украинских производителей — лекарства, книги и теперь продукты питания (кроме подакцизных).
Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".