Тысячу Зеленского разрешили тратить в супермаркетах: на какие товары строгий запрет

Возможность не распространяется на онлайн-заказ и некоторые группы товаров

Тысячу Зеленского (зимнюю поддержку) с 11 декабря можно тратить на продукты. Озвучен список магазинов, чьи покупатели могут ею воспользоваться уже сейчас.

Об этом сообщает Минсоцполитики.

По данным министерства, первыми воспользоваться ею могут покупатели торговых сетей:

Fozzy Group (Сильпо, Фора, THRASH! Траш!, Fozzy)

и "Близенько".

"Сейчас это более 1 160 магазинов по всей Украине, и со временем перечень будет расширяться", — отметили в Минсоцполитики.

Важно добавить, что пока возможность не распространяется на онлайн-заказ.

На что можно, а на что нельзя тратить деньги

1 000 грн помощи можно использовать:

на оплату коммунальных и почтовых услуг,

благотворительность,

товары от украинских производителей — лекарства, книги и теперь продукты питания (кроме подакцизных).

Где и на что потратить тысячу Зеленского

Ранее "Телеграф" рассказывал, что частью программы "Зимняя поддержка" также есть возможность бесплатно ездить на поездах "Укрзализныци".