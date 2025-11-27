Рус

Неочікуваний поворот: тисячу Зеленського не приймає один із найбільших інтернет-магазинів

Денис Подставной
Зимова тисяча
Зимова тисяча

Даний тип оплати недоступний на сайті

Українці почали отримувати тисячу від Зеленського ("зимову підтримку"), проте, як виявилось, витратити її можна далеко не скрізь. Один із найпопулярніших інтернет-магазинів країни не приймає оплату навіть за товари українського виробництва.

Про це повідомляє "Телеграф".

Йдеться про інтернет-магазин Rozetka. Яка з’ясував наш кореспондент, можливість оплати "зимової тисячі" на сайті не передбачено.

Довідка: Розетка — український інтернет-магазин та маркетплейс, створений у 2004 році як інтернет-магазин з продажу парфумерії та косметики. З червня 2005 року почав працювати як інтернет-магазин з продажу техніки, "яку можна увімкнути в розетку". З 2019 року повноцінно розпочав роботу як маркетплейс, у 2020 році запустився як франшиза. Має понад 400 відділень у 122 містах та селищах України.

Добрий день, шановний Клієнт! На жаль, використання коштів нарахованих в рамках програми "Зимова єПідтримка" на сайті неможливе. Даний тип оплати недоступний на сайті

уточнили у підтримці магазину.

Тисяча Зеленського не проходить на Rozetka

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Ідеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.

