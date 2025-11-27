Неочікуваний поворот: тисячу Зеленського не приймає один із найбільших інтернет-магазинів

Даний тип оплати недоступний на сайті

Українці почали отримувати тисячу від Зеленського ("зимову підтримку"), проте, як виявилось, витратити її можна далеко не скрізь. Один із найпопулярніших інтернет-магазинів країни не приймає оплату навіть за товари українського виробництва.

Про це повідомляє "Телеграф".

Йдеться про інтернет-магазин Rozetka. Яка з’ясував наш кореспондент, можливість оплати "зимової тисячі" на сайті не передбачено.

Довідка: Розетка — український інтернет-магазин та маркетплейс, створений у 2004 році як інтернет-магазин з продажу парфумерії та косметики. З червня 2005 року почав працювати як інтернет-магазин з продажу техніки, "яку можна увімкнути в розетку". З 2019 року повноцінно розпочав роботу як маркетплейс, у 2020 році запустився як франшиза. Має понад 400 відділень у 122 містах та селищах України.

Добрий день, шановний Клієнт! На жаль, використання коштів нарахованих в рамках програми "Зимова єПідтримка" на сайті неможливе. Даний тип оплати недоступний на сайті уточнили у підтримці магазину.

Тисяча Зеленського не проходить на Rozetka

Раніше "Телеграф" розповідав, що частиною програми "Зимова підтримка" також є можливість безкоштовно їздити потягами "Укрзалізниці". Ідеться про 3000 км. Стартуватиме програма з 1 грудня.