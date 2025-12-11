ЗСУ могли захистити свої танки, але...: на що мали піти вкрадені мільйони (фото)

Організатор схеми є обвинуваченим НАБУ та САП у низці інших злочинів і перебуває під арештом

Національне антикорупційні бюро, САП та СБУ розкрили схему, про яку розікралипонад 102 мільйони гривень. Ці кошти мали піти на динамічний захист для бронетехніки Сил оборони.

Що потрібно знати:

У схемі брали участь три особи: ексдиректор держпідприємства, комерційний директор та керівник приватної фірми

Елементи динамічного захисту закуповувалися за майже втричі завищеними цінами

Всім учасникам схеми повідомлено про підозру щодо важких корупційних статей

Про це 11 грудня повідомили у пресслужбі НАБУ. Зазначається, що серед підозрюваних — три учасники організованої групи.

За даними слідства, у квітні 2022 року під час активної фази російського наступу Міністерство оборони уклало контракт із державним підприємством на термінову закупівлю динамічного захисту для танків.

Тодішній генеральний директор ДП залучив комерційного директора та директора приватного товариства, маючи намір заволодіти коштами. Між ними було укладено договір, згідно з яким елементи динамічного захисту (кришки та кювети) ДП купувало за майже втричі завищеними цінами.

Для приховування таких дій директор оформляв закупівлю продукції через фіктивні компанії. Отриману маржу переказували на підконтрольні рахунки для подальшої легалізації.

За інформацією НАБУ, про підозру було повідомлено трьом членам цієї групи :

колишньому генеральному директору ДП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України);

комерційному директору ДП (ч. 5 ст. 191 КК України);

директору приватного товариства (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України).

Організатор схеми є обвинуваченим НАБУ та САП у низці інших злочинів і перебуває під арештом.

Що таке динамічна броня

Динамічний захист є видом бронювання військової техніки, принцип дії якого полягає в тому, що вмонтована між броньованим листом (пластин) речовина впливає на зниження ефективності пробивної здатності снаряда (ракети), шляхом поглинання або розсіювання частини його енергії.

ДЗ складається з металевих контейнерів, що містять елемент динамічного захисту (ЕДЗ) і розміщуються поверх основної броні танка (основного та спеціального), БТР, БМП і так далі. ЕДЗ складається з шару вибухової речовини, розташованої між двома тонкими металевими пластинами.

Українські танки із ДЗ. Фото: Вікіпедія

Принцип дії динамічного захисту у тому, що з взаємодії боєприпасу з контейнером ДЗ, внаслідок деформаційного реагування вибухової речовини, відбувається його підрив назустріч снаряду.

Часто ДЗ досить простий у монтажі, їм можна посилити слабкі місця танка без зміни конструкції.

