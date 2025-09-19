Слідство закупівлі "золотих яєць" Міноборони завершили: як хитро провернули цю схему

Надприбуток закупівлі перетнув 700 млн

Слідство у справі розкрадання державних грошей під час закупівлі Міноборони продуктів для армії завершено. Наразі матеріали відправленні стороні захисту, після чого їх скерують до суду.

Про це повідомили в пресслужбі НАБУ. За даними слідства, ціну на продукти формували з урахуванням усіх найменувань каталогу та за середньою вартістю.

Саме це дозволило постачальникам маніпулювати цінами. Йдеться про завищення вартості ходових продуктів та заниження на маловживані або сезонні. Слідчі кажуть, що, на перший погляд, порушень ніби немає, але у ході розслідування виявилось, що картоплю купували втридорога. Тобто багатотонну закупівлю коренеплоду робили за завищеною ціною, а от фрукти і овочі отримували майже за безцінь.

У результаті таких махінацій дві компанії-постачальниці, які контролювала одна власниця, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн. Це підтверджує висновок комплексної товарознавчої та економічної експертизи.

Частина цих грошей була виведена у вигляді виплати дивідендів та надання поворотної фінансової допомоги пов’язаним компаніям. НАБУ стверджує, що на ці гроші власниця компаній купувала готелі у Хорватії та іншу нерухомість.

За даними слідства, до злочину причетний посадовець Міноборони. Саме він "не помічав" цінових аномалій під час підписання договорів. Після перших даних у ЗМІ про справу "золоті яйця" Міноборони, учасники схеми знизили ціни на одинадцять популярних продуктів. Таким чином вони зберегли для бюджету 788 млн грн. За пропозицією НАБУ і САП Міноборони змінило порядок закупівлі продуктів.

