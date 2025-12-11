ВСУ могли защитить свои танки, но...: на что должны были пойти украденные миллионы (фото)

Организатор схемы является обвиняемым НАБУ и САП в ряде других преступлений и находится под арестом

Национальное антикоррупционные бюро, САП и СБУ раскрыли схему, о которой разворовали более 102 миллионов гривен. Эти средства должны были пойти на динамическую защиту для бронетехники Сил обороны.

Что нужно знать:

В схеме участвовали три человека: экс‑директор гос­предприятия, коммерческий директор и руководитель частной фирмы

Элементы динамической защиты закупались по почти втрое завышенным ценам.

Всем участникам схемы сообщено о подозрении по тяжёлым коррупционным статьям.

Об этом 11 декабря сообщили в пресс-службе НАБУ. Отмечается, что среди подозреваемых — три участника организованной группы.

По данным следствия, в апреле 2022 года во время активной фазы российского наступления Министерство обороны заключило контракт с государственным предприятием на срочную закупку динамической защиты для танков.

Тогдашний генеральный директор ГП привлек коммерческого директора и директора частного общества, намереваясь завладеть средствами. Между ними был заключен договор, согласно которому элементы динамической защиты (крышки и кюветы) ГП покупало по почти втрое завышенным ценам.

Для сокрытия таких действий директор оформлял закупку продукции через фиктивные компании. Полученную маржу переводили на подконтрольные счета для дальнейшей легализации.

По информации НАБУ, о подозрении было сообщено трем членам этой группы:

бывшему генеральному директору ГП (ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины);

коммерческому директору ГП (ч. 5 ст. 191 УК Украины);

директору частного общества (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины).

Организатор схемы является обвиняемым НАБУ и САП в ряде других преступлений и находится под арестом.

Что такое динамическая броня

Динамическая защита представляет собой вид бронирования военной техники, принцип действия которого состоит в том, что вмонтированное между бронированным листом (пластин) вещество влияет на снижение эффективности пробивной способности снаряда (ракеты), путем поглощения или рассеяния части его энергии.

ДЗ состоит из металлических контейнеров, содержащих элемент динамической защиты (ЭДЗ) и размещаемых поверх основной брони танка (основного и специального), БТР, БМП и так далее. ЭДЗ состоит из слоя взрывчатого вещества, расположенного между двух тонких металлических пластин.

Украинские танки с ДЗ. Фото: Википедия

Принцип действия динамической защиты состоит в том, что при взаимодействии боеприпаса с контейнером ДЗ, в результате деформационного реагирования взрывчатого вещества, происходит его подрыв навстречу снаряду.

Часто ДЗ достаточно прост в монтаже, им можно усилить слабые места танка без изменения его конструкции.

