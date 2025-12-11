Гребля розхиталася: чи переживе Печенізьке водосховище зиму і чи готується Харківщина до евакуації

Що загрожує селам біля пошкодженої греблі

Понад чотири тисячі жителів Харківщини опинилися у зоні ризику після того, як росіяни пошкодили Печенізьку дамбу. Частина людей вже переїхала у безпечні місця, не чекаючи розвитку подій.

Що треба знати:

У зоні ризику проживають 4 тисячі осіб

Рівень води поки не піднімається

Влада готує план масштабної евакуації

Місцеві готуються до можливого прориву греблі, але поки що вода не піднімається. Про ситуацію в прибережних селах розповідає KHARKIV Today.

Загроза затоплення залишається

7 грудня росіяни вдарили ракетами по Печенізькій дамбі. Проїжджа частина зруйнована, рух зупинили. У зоні ризику — Печеніги та два сусідні села, Кицівка і П'ятницьке.

Відео удару по дамбі

"Ми провели штаби, евакуаційні комісії, закріпили відповідальність за посадовими особами і працюємо у режимі підвищеної готовності. Поки що ми не бачимо, аби рівень води піднявся", — розповів голова Печенізької громади Олександр Гусаров.

Росіяни вже завдавали шкоди цій дамбі восени 2022 року, коли знищили верхній шлюз. Тоді людей також попереджали про можливе відселення, але гребля витримала. Зараз пошкодження серйозніші, але влада стежить за ситуацією щодня.

Печенізьке водосховище на карті

Харківщина готується до евакуації

Влада працює у режимі підвищеної готовності. Якщо гребля проривається, евакуювати доведеться жителів кількох вулиць, що ближче до води. План евакуації вже є, відповідальні особи закріплені, пише видання.

Люди стали частіше звертатися на "гарячу лінію" та питають, коли їх заберуть, куди повезуть і коли відремонтують дамбу. Паніки немає, але кілька родин з дітьми вже переїхали з Печенізької громади самостійно.

"Евакуації посиленої не відбувається, паніки немає, просто люди стали частіше звертатися на "гарячу лінію", питають, коли нас заберуть, куди нас повезуть, які там будуть умови для життя. Питають також, коли відремонтують дамбу", — розповів керівник "Координаційного гуманітарного центру" Євген Коляда.

Евакуація населення

Дороги перекрили, але логістика працює

Для Великобурлуцької громади дамба була єдиним шляхом до Харкова. Але вже налагодили логістику: автобус поїхав іншим маршрутом, новим шляхом доставляють пошту. Час поїздки збільшився, але села не залишилися відрізаними. Для водіїв організували об'їзний маршрут.

За даними "Координаційного гуманітарного центру", з 1 по 7 грудня в Харківській області евакуювали 456 людей, з яких 339 — жителі Великобурлуцької громади. Але гребля тут ні до чого, йдеться у матеріалі. Великий Бурлук — напрямок потенційної атаки росіян, які переходять кордон з боку Дворічної. Посилюються обстріли, тому люди й виїжджають.

Поки що рівень води не змінюється, гребля тримається. Але влада не виключає погіршення ситуації взимку та готова діяти швидко, якщо знадобиться масштабна евакуація.

Нагадаємо, раніше "Телеграф писав, що відомо про греблю на Харківщині, яку атакує Росія. Печенізьке водосховище забезпечує водопостачання Харкова та інших міст.