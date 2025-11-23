Росія масовано атакувала Харків та Павлоград. Люди без світла та тепла, без жертв не обійшлося (відео)

Харків пережив масовану атаку, яка призвела до загибелі людей

Харків та Павлоград Дніпропетровської області були атаковані бойовими дронами росіян. Агресор намагається пошкодити енергетичні об'єкти.

Харків переживає масовану атаку. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Що треба знати:

У Харкові кількість загиблих зростає

У Павлограді через відсутність електрики зупинили водопостачання та роботу котелень.

Медичні заклади Павлограда перейшли на резервні джерела живлення

За попередньою інформацією, внаслідок влучання ворожого "шахеду" у приватний будинок у Шевченківському районі є загибла людина.

Також ще четверо постраждали внаслідок вечірнього обстрілу міста, повідомив посадовець. Пізніше він додав, що за попередньою інформацією, у місті вже двоє загиблих та 8 постраждалих.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов своєю чергою уточнив, що відомо про двох загиблих та 8 постраждалих. Серед постраждалих — 12-річна дитина.

На жаль, вже троє загиблих внаслідок вечірнього обстрілу Харкова, — поінформував Ігор Терехов.

Загалом, за уточненою інформацією Ситуаційного центру, було 15 ударів по місту по шести локаціях.

Ситуація на Дніпропетровщині

Тривогу у Павлограді оголосили о 19:31, попереджаючи про ворожі БПЛА.

Очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців Павлограда, Шахтарського та Юріївки зробити запас води.

Своєю чергою КП "Павлоградводоканал" повідомив, що у зв’язку з відсутністю електричної енергії, водопостачання на місто Павлоград буде призупинено з 22:00. З понеділка 24 листопада водопостачання на місто здійснюватиметься з 6:00 до 10:00 та з 18:00 до 22:00, до відновлення електропостачання на місто

У міській раді поінформували, що через відсутність електроенергії робота котелень міста призупинена. Лікувальні заклади перейшли на альтернативні джерела електроживлення, а енергетики з'ясовують ступінь складності пошкоджень.

Водночас місцеві канали зазначають, що світло потроху почало з'являтися, але напруга поки що дуже маленька.

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає Київ після нічної атаки. Наш фотокореспондент Ян Доброносов показав фото та відео з атакованих багатоповерхівок.