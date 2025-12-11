Плотина расшаталась: переживет ли Печенежское водохранилище зиму и готовится ли Харьковщина к эвакуации

Что угрожает селам возле поврежденной плотины

Более четырех тысяч жителей Харьковщины оказались в зоне риска после того, как россияне повредили Печенежскую дамбу. Часть людей уже переехала в безопасные места, не дожидаясь развития событий.

Что нужно знать:

В зоне риска проживают 4 тысячи человек

Уровень воды пока не поднимается

Власти готовят план масштабной эвакуации

Местные готовятся к возможному прорыву дамбы, но пока вода не поднимается. О ситуации в прибрежных деревнях рассказывает KHARKIV Today.

Угроза затопления остается

7 декабря россияне ударили ракетами по Печенежской дамбе. Проезжая часть разрушена, движение остановили. В зоне риска — Печенеги и два соседних села, Кицовка и Пятницкое.

Видео удара по дамбе

"Мы провели штабы, эвакуационные комиссии, закрепили ответственность за должностными лицами и работаем в режиме повышенной готовности. Пока мы не видим, чтобы уровень воды поднялся", — рассказал глава Печенежской общины Александр Гусаров.

Россияне уже наносили вред этой дамбе осенью 2022 года, когда уничтожили верхний шлюз. Тогда людей также предупреждали о возможном отселении, но плотина выдержала. Сейчас повреждения более серьезные, но власти следят за ситуацией каждый день.

Печенежское водохранилище на карте

Харьковщина готовится к эвакуации

Власть работает в режиме повышенной готовности. Если плотина прорывается, эвакуировать придется жителей нескольких улиц, которые ближе к воде. План эвакуации уже есть, ответственные закреплены, пишет издание.

Люди стали чаще обращаться на горячую линию и спрашивают, когда их заберут, куда повезут и когда отремонтируют дамбу. Паники нет, но несколько семей с детьми уже переехали из Печенежской общины самостоятельно.

"Эвакуации усиленной не происходит, паники нет, просто люди стали чаще обращаться на "горячую линию", спрашивают, когда нас заберут, куда нас повезут, какие там будут условия для жизни. Спрашивают также, когда отремонтируют дамбу", — рассказал руководитель "Координационного гуманитарного центра" Евгений Коляда.

Эвакуация населения

Дороги перекрыли, но логистика работает

Для Великобурлукской общины дамба была единственным путем в Харьков. Но уже наладили логистику: автобус поехал по другому маршруту, новым путем доставляют почту. Время поездки увеличилось, но деревни не остались отрезанными. Для водителей был организован объездной маршрут.

По данным "Координационного гуманитарного центра", с 1 по 7 декабря в Харьковской области эвакуировали 456 человек, из которых 339 — жители Великобурлукской общины. Но плотина здесь ни при чем, говорится в материале. Большой Бурлук – направление потенциальной атаки россиян, переходящих границу со стороны Дворечной. Усиливаются обстрелы, поэтому люди и уезжают.

Пока уровень воды не меняется, плотина держится. Но власти не исключают ухудшения ситуации зимой и готовы действовать быстро, если потребуется масштабная эвакуация.

Напомним, ранее "Телеграф писал, что известно о дамбе на Харьковщине, которую атакует Россия. Печенежское водохранилище обеспечивает водоснабжение Харькова и других городов.