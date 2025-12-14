Деяким областям пощастило. Де діють графіки відключень світла 14 грудня

Уже протягом кількох місяців в Україні щоденно діють графіки відключень світла через російські обстріли енергетики. Розповідаємо, як діятимуть обмеження для конкретних черг у неділю, 14 грудня

Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.

Київ

Графіки відключень у Києві 14 грудня

Графіки відключень у Києві 14 грудня

Київська область

Графіки відключень у Київській області 14 грудня

Графіки відключень у Київській області 14 грудня

Житомирська область

Графіки відключень у Житомирській області 14 грудня

Сумська область

Графіки відключень у Сумській області 14 грудня

Полтавська область

Графіки відключень у Полтавській області 14 грудня

Харківська область

1.1: 04:00–07:30, 11:00–14:30, 18:00–19:00, 22:00–24:00

1.2: 04:00–07:30, 11:00–14:30, 18:00–19:00

2.1: 00:30–07:30, 13:00–14:30, 18:00–19:00

2.2: 04:00–07:30, 14:30–19:00

3.1: 08:00–11:00, 14:30–21:30

3.2: 04:00–11:00, 14:30–18:00, 19:00–21:30

4.1: 08:00–11:00, 14:30–18:00, 19:00–21:30

4.2: 08:00–11:00, 14:30–18:00, 19:00–21:30

5.1: 00:30–04:00, 07:30–13:30, 14:00–18:00, 22:00–24:00

5.2: 00:30–04:00, 07:30–13:30, 14:00–18:00, 22:00–24:00

6.1: 00:00–04:00, 11:00–14:30, 18:00–24:00

6.2: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–24:00

Запорізька область

1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 — 24:00;

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;

2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00;

4.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 — 22:00;

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

5.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Кіровоградська область

1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Миколаївська область

В області та обласному центрі діють аварійні відключення.

Черкаська область

1.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00

3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00-24:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00-21:00

5.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

Чернівецька область

Відключень світла не заплановано.

Чернігівська область

Графіки відключень у Чернігівській області 14 грудня

Волинська область

Відключень світла не заплановано.

Вінницька область

Графіки відключень у Вінницькій області 14 грудня

Львівська область

Відключень світла не заплановано.

Івано-Франківська область

Відключень світла не заплановано.

Тернопільська область

Відключень світла не заплановано.

Хмельницька область

Відключень світла не заплановано.

Рівненська область

Відключень світла не заплановано.

Закарпатська область

Відключень світла не заплановано.

Дніпропетровська область

Графіки відключень у Дніпропетровській області 14 грудня

Графіки відключень у Дніпропетровській області 14 грудня

Одеська область

У місті та області діють аварійні відключення.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Одесі після російського обстрілу відсутнє електропостачання, та повернуть його одеситам протягом двох діб.