Втратите не лише удачу, а й кохання: категорично не робіть цього 14 грудня

Катерина Любимова
Заборони на 14 грудня
Заборони на 14 грудня.

Не ігноруйте 14 грудня головних заборон та традицій

У неділю, 14 грудня православні та греко-католики, згідно з новим церковним календарем, вшановують пам’ять великомучеників Філімона, Аполлонія, Аріана та Феотиха Олександрійських. За старим стилем це свято припадало на 27 грудня.

"Телеграф" вирішив нагадати про історію свята, а також розповісти про головні традиції та заборони цього дня. Постарайтеся до них дослухатися!

Філімон, Аполлоній, Аріан та Феотих — ранньохристиянські мученики з Олександрії, які постраждали за віру в Христа за часів гонінь. Вони відмовилися зректися християнства і були страчені, за що шануються Церквою як великомученики.

Що можна робити 14 грудня:

  • Цього дня віряни звертаються з молитвами до святих мучеників, просячи про силу, терпіння та допомогу у подоланні труднощів;
  • Сьогодні варто зберігати стійкість духу, виявляти терпіння та милосердя у спілкуванні з оточуючими;
  • Дозволяється займатися домашніми справами, наводити лад, приділяти увагу сім’ї та близьким;
  • Цього дня важливо робити добрі вчинки, допомагати нужденним та підтримувати тих, хто опинився у скрутній ситуації.
Що можна і не можна робити 14 грудня
Що можна і не можна робити 14 грудня

Що не можна робити 14 грудня:

  • Сьогодні не можна сваритися, виявляти злість і провокувати конфлікти, інакше це обернеться проблеми в сім’ї та на роботі;
  • Не можна цього дня позичати або брати гроші в борг — фінансова фортуна може від вас відвернутися;
  • Не варто цього дня виявляти жадібність і користь, бо це відлякає любов і удачу;
  • Не дозволяється лінуватися і відкладати важливі справи, оскільки бездіяльність може зашкодити майбутнім успіхам;
  • Не сперечайтеся під час трапези, щоб не порушити гармонію в сім’ї та не залучити бідність.

#Традиції #Календар #Заборони #Церковне свято