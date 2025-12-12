При -10 градусах світла майже не буде: чи чекати такої температури у Харкові

Навантаження ляже і ті ділянки мережі, які вже зараз підпадають під графіки

При сильних і тривалих морозах в Україні може різко погіршитися ситуація з відключеннями світла. У Харкові період, близький до небезпечного, судячи з прогнозів погоди, може настати вже у грудні чи на початку січня.

Що потрібно знати:

Відключення світла можуть бути сильнішими при сильному падінні температур

Споживання електроенергії зросте настільки різко, що навіть максимальний імпорт не допоможе

Похолодання у Харкові очікується вже у грудні

Так, за словами голови НЕК "Укренерго" Віталія Зайченка, якщо середньодобова температура протягом цілого тижня триматиметься на рівні -10°C і нижче, українська енергосистема увійде до критичного режиму роботи. Він пояснив, що споживання електроенергії зросте настільки різко, що навіть максимальний імпорт і вся внутрішня генерація не зможуть покрити дефіцит.

Зайченко каже, що за сильних морозів додаткове навантаження ляже і на ті ділянки мережі, які вже зараз підпадають під графіки погодинних відключень. Водночас глава "Укренерго" заспокоїв: суттєвого погіршення графіка порівняно з нинішнім не очікується — "більше ніж чотири черги одночасно вводити не плануємо, якщо не буде нових обстрілів енергетичної інфраструктури".

Що буде з погодою у Харкові найближчим часом

Згідно з прогнозом meteo.ua, найхолодніший період для міста у грудні очікується 29-31 числа. Тоді стовпчики термометрів на 3 дні впадуть до -6-7 градусів. На початку січня (з 3-го по 6-е число) на термометрах, ймовірно, можна буде бачити -4-5 градусів.

З таким прогнозом збігається думка синоптиків сайту meteofor. Вони також прогнозують похолодання наприкінці грудня – початку січня. Однак, на їхню думку, така погода може протриматись довше. Морози від -4 до -6 прогнозуються безперервно з 29 грудня до 4 січня.

Висновок

Таким чином погода в Харкові вже цього місяця може наблизитися до небезпечних показників, проте досягти критичної позначки та тривалості, ймовірно, все ж таки не зможе.

