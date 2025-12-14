Некоторым областям повезло. Где действуют графики отключения света 14 декабря

Уже несколько месяцев в Украине ежедневно действуют графики отключений света из-за российских обстрелов энергетики. Рассказываем, как будут действовать ограничения для конкретных очередей в воскресенье, 14 декабря

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 14 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 14 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 14 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 14 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 14 декабря

Харьковская область

1.1: 04:00–07:30, 11:00–14:30, 18:00–19:00, 22:00–24:00

1.2: 04:00–07:30, 11:00–14:30, 18:00–19:00

2.1: 00:30–07:30, 13:00–14:30, 18:00–19:00

2.2: 04:00–07:30, 14:30–19:00

3.1: 08:00–11:00, 14:30–21:30

3.2: 04:00–11:00, 14:30–18:00, 19:00–21:30

4.1: 08:00–11:00, 14:30–18:00, 19:00–21:30

4.2: 08:00–11:00, 14:30–18:00, 19:00–21:30

5.1: 00:30–04:00, 07:30–13:30, 14:00–18:00, 22:00–24:00

5.2: 00:30–04:00, 07:30–13:30, 14:00–18:00, 22:00–24:00

6.1: 00:00–04:00, 11:00–14:30, 18:00–24:00

6.2: 00:30–04:00, 11:00–14:30, 18:00–24:00

Запорожская область

1.1: 03:00 — 08:00, 12:00 — 17:00, 21:00 — 24:00;

1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;

2.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

3.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 17:00 – 22:00;

4.2: 00:00 — 03:30, 07:30 — 12:30, 17:00 — 22:00;

5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

5.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;

6.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;

6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.

Кировоградская область

1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

1.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

2.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

3.2: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

4.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

4.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

5.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20

5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

6.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Николаевская область

В области и в областном центре действуют аварийные отключения.

Черкасская область

1.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00

1.2 02:00 — 04:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00

2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00

2.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 19:00

3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 19:00 — 22:00

3.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 22:00-24:00

4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 23:00

4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00

5.1 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00-21:00

5.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00, 22:00 — 24:00

6.1 04:00 — 06:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00

Черновицкая область

Отключения света не запланированы.

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 14 декабря

Волынская область

Отключения света не запланированы.

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 14 декабря

Львовская область

Отключения света не запланированы.

Ивано-Франковская область

Отключения света не запланированы.

Тернопольская область

Отключения света не запланированы.

Хмельницкая область

Отключения света не запланированы.

Ровенская область

Отключения света не запланированы.

Закарпатская область

Отключения света не запланированы.

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 14 декабря

Одесская область

В городе и области действуют аварийные отключения.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Одессе после российского обстрела отсутствует электроснабжение и вернут его одесситам в течение двух суток.