Мир – це сильні ЗСУ та економіка і гарантії безпеки від союзників, - командир 225 ОШП Олег Ширяєв

На думку військового, позиція України на мирних переговорах залежить від успіхів армії на фронті

Росія не полишить спроб знищити Україну. Не варто мати ілюзій щодо росіян, адже спроби знищити Україну тривають століттями.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна заявив командир 225 окремого штурмового полку, Герой України Олег Ширяєв.

"З Україною Росія може претендувати на цивілізацію, а без України Росія – просто величезна територія з населенням, готовим за гроші по контракту вирізати та грабувати сусідні країни", — зазначив командир 225 ОШП.

Коментуючи перебіг переговорів, які відбуваються в ці дні за участі Президента України, європейських лідерів та американських партнерів, Ширяєв заявив:

"Військово-політичне керівництво України виробляє спільну позицію з нашими союзниками. Якщо за наслідками переговорів з міжнародними партнерами будуть прийняті рішення, що стосуються російсько-української війни, як військовий я виконуватиму всі доведені до мене задачі військово-політичного керівництва".

Водночас командир 225 ОШП підкреслив, що "сильна переговорна позиція України напряму залежить від ефективності на полі бою. Цим і займаюся".

"Тому мир, на мою точку зору, – це сильні ЗСУ та військова промисловість і економіка, плюс гарантії безпеки від наших союзників. Дорогу на Курськ 225-ий пробив. На перспективу – демілітаризація Росії під контролем міжнародних партнерів, як це було з нацистською Німеччиною", — переконаний військовий.