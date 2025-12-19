Мир – это сильные ВСУ и экономика, плюс гарантии безопасности от союзников, - командир 225 ОШП Олег Ширяев

По мнению военного, позиция Украины на мирных переговорах зависит от успехов армии на фронте

Россия не оставит попыток уничтожить Украину. Не стоит питать иллюзий по поводу россиян, поскольку попытки уничтожить Украину продолжаются столетиями.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил командир 225-го отдельного штурмового полка, Герой Украины Олег Ширяев.

"С Украиной Россия может претендовать на цивилизацию, а без Украины Россия — просто огромная территория с населением, готовым за деньги по контракту вырезать и грабить соседние страны", — отметил командир 225 ОШП.

Комментируя переговоры, которые проходят в эти дни при участии Президента Украины, европейских лидеров и американских партнеров, Ширяев заявил:

"Военно-политическое руководство Украины вырабатывает общую позицию с нашими союзниками. Если по результатам переговоров с международными партнерами будут приняты решения, касающиеся российско-украинской войны, как военный я буду выполнять все доведенные до меня задачи военно-политического руководства".

В то же время командир 225 ОШП подчеркнул, что "сильная переговорная позиция Украины напрямую зависит от эффективности на поле боя. Этим и занимаюсь".

Ширяев предостерег от иллюзий по поводу вероятного примирения россиян, напомнив, что попытки уничтожить Украину продолжаются уже столетиями.

"Поэтому мир, по моему мнению, – это сильные ВСУ и военная промышленность и экономика, плюс гарантии безопасности от наших союзников. Дорогу на Курск 225-ый пробил. На перспективу – демилитаризация России под контролем международных партнеров, как это было с нацистской Германией", — убежден военный.