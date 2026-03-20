Книга "Залізні мечі" про операцію Ізраїлю проти ХАМАС поповнила серію "Єврейська бібліотека", - Борис Ложкін

Як повідомив ініціатор створення книжкової серії "Єврейська бібліотека", президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, у серії вийшла друком вже дев’ята за переліком книга. Нею стала "Залізні мечі, зранені серця. Доленосна війна Ізраїлю з ХАМАСом" відомого ізраїльського історика і письменника Міхаеля Бар-Зохара. TELEGRAF.ua є інформаційним партнером цього видання.

Випустити книгу про протистояння Ізраїлю терористичному нападу з Сектору Гази на початку жовтня 2023 допомогли Ярослав і Станіслав Гришини, які є співзасновниками одного з провідних в Україні виробників дронів – "Генерал Черешня". Партнером "Залізних мечів" стала також комунікаційна агенція Ideas&Strategy.

Поточну операцію проти Ірану "Рев Лева" можна вважати логічним продовженням "Залізних мечів", наголосив Ложкін, оскільки "рано чи пізно усунення іранської загрози як першоджерела мало статися, адже несамостійність проксі-формувань на Близькому Сході була очевидною для багатьох. Проте, не для всіх".

Як зазначив президент ЄКУ, основною мотивацією для автора почати писати "Залізні мечі" буквально наступного дня після нападу терористів стало бажання запобігти масованому викривленню інформації про витоки конфлікту і мотиви Ізраїлю, який змушений був захищатися і повертати заручників.

"Упевнений, "Залізні мечі" отримають схвальні відгуки українських читачів. Тому що ця книга — про біль утрат, право на свободу і цінність кожного життя. Тобто про речі, максимально зрозумілі українцям", — наголосив Ложкін.

Міхаель Бар-Зохар вже відомий українським читачам за попередніми бестселерами, що виходили у "Єврейській бібліотеці": "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" і "Амазонки Моссаду".

"Залізні мечі", що побачили світ у видавництві "Наш Формат", як і усі книги "Єврейської бібліотеки", вперше видано українською, що є відмінністю цієї серії: перші українські видання світових бестселерів про євреїв та Ізраїль.