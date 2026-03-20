Книга "Залізні мечі" об операции Израиля против ХАМАС пополнила серию "Еврейская библиотека", - Борис Ложкин

Как сообщил инициатор создания книжной серии "Еврейская библиотека", президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, в серии вышла уже девятая по счету книга. Ею стала "Залізні мечі, зранені серця. Доленосна війна Ізраїлю з ХАМАСом" известного израильского историка и писателя Михаэля Бар-Зохара. TELEGRAF.ua является информационным партнером этого издания.

Выпустить книгу о противостоянии Израиля террористическому нападению из Сектора Газы в начале октября 2023 года помогли Ярослав и Станислав Гришины, сооснователи одного из ведущих в Украине производителей дронов – "Генерал Черешня". Партнером "Залізних мечів" стало также коммуникационное агентство Ideas&Strategy.

Текущую операцию против Ирана "Рев Льва" можно считать логическим продолжением "Железных мечей", подчеркнул Ложкин, поскольку "рано или поздно устранение иранской угрозы как первопричины должно было произойти, ведь несамостоятельность прокси-формирований на Ближнем Востоке была очевидна для многих. Однако, не для всех".

Как отметил президент ЕКУ, основной мотивацией для автора начать писать "Залізні мечі" буквально на следующий день после нападения террористов стало желание предотвратить массированное искажение информации об истоках конфликта и мотивах Израиля, который вынужден был защищаться и возвращать заложников.

"Уверен, "Залізні мечі" получат одобрительные отзывы украинских читателей. Потому что эта книга – о боли утрат, праве на свободу и ценности каждой жизни. То есть о вещах, максимально понятных украинцам", — подчеркнул Ложкин.

Михаэль Бар-Зохар уже известен украинским читателям по предыдущим бестселлерам, выходившим в "Еврейской библиотеке": "Моссад. Найвидатніші операції ізраїльської розвідки" и "Амазонки Моссаду".

"Залізні мечі", вышедшие в свет в издательстве "Наш Формат", как и все книги "Еврейской библиотеки", впервые изданы на украинском, что является особенностью этой серии: первые украинские издания мировых бестселлеров о евреях и Израиле.