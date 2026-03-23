Не випустять з України без готівки? Яку суму треба мати при собі на кордоні

Ці правила стосуються навіть студентів

Для перетину кордону Україна-Польща в обидва напрямки українцям, окрім документів, треба мати з собою ще гроші. Сума готівки в гаманці залежить від терміну перебування за кордоном.

Про це повідомляє урядовий портал Польщі. Зазначається, що за відсутності потрібної суми в'їзд чи виїзд до країни можуть заборонити.

Мета цієї вимоги полягає в тому, що туристи та іноземці могли в Польщі перший час покривати свої витрати самостійно. Тому громадян України просять завчасно потурбуватись про наявність потрібної суми готівкою.

У 2026 році українцям достатньо мати при в'їзді до Польщі:

300 злотих (3 500 грн ) — для поїздки до 4 днів;

) — для поїздки до 4 днів; 75 злотих (900 грн) на кожен день — для поїздки тривалістю більше 4 днів.

Скільки грошей треба мати для виїзду з України

При цьому сума змінюється за офіційного підтвердження мети подорожі, зокрема для навчання чи участі у дослідженнях мінімальна сума готівки знижується до 1 270 злотих (15 000 грн) на перші два місяці перебування в Польщі. Особам, яких запросили, треба мати щонайменше 100 злотих (1 200 грн).

Чи треба гроші на повернення в Україну

Зворотна дорога додому на кордоні з Польщею теж передбачає наявність готівки. Для поїздки автобусом чи поїздом достатньо мати квиток або 200 злотих (2 400 грн).

Для громадян інших країн:

від 500 злотих (6 000 грн) — для держав-членів ЄС, які не мають спільних кордонів із Польщею;

— для держав-членів ЄС, які не мають спільних кордонів із Польщею; від 2 500 злотих (30 000 грн) — для інших категорій іноземців.

