Не выпустят из Украины без налички? Какую сумму нужно иметь при себе на границе
Эти правила касаются даже студентов
Для пересечения границы Украина-Польша в оба направления украинцам, кроме документов, нужно иметь с собой деньги. Сумма наличных денег в кошельке зависит от срока пребывания за границей.
Об этом сообщает правительственный портал Польши. При отсутствии нужной суммы въезд или выезд в страну могут запретить.
Цель этого требования состоит в том, что туристы и иностранцы могли в Польше первое время покрывать свои расходы самостоятельно. Поэтому граждан Украины просят заблаговременно позаботиться о наличии нужной суммы наличными.
В 2026 году украинцам достаточно иметь при въезде в Польшу:
- 300 злотых (3 500 грн) — для поездки до 4 дней;
- 75 злотых (900 грн) на каждый день – для поездки продолжительностью более 4 дней.
При этом сумма изменяется при официальном подтверждении цели путешествия, в частности для обучения или участия в исследованиях, минимальная сумма наличных снижается до 1 270 злотых (15 000 грн) на первые два месяца пребывания в Польше. Тех, кого пригласили необходимо иметь не менее 100 злотых (1 200 грн).
Нужны ли деньги на возвращение в Украину
Обратная дорога домой на границе с Польшей тоже предполагает наличие наличных. Для поездки на автобусе или поезде достаточно иметь билет или 200 злотых (2 400 грн).
Для граждан других стран:
- от 500 злотых (6 000 грн) — для государств-членов ЕС, не имеющих общих границ с Польшей;
- от 2 500 злотых (30 000 грн) – для других категорий иностранцев.
