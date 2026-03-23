Не выпустят из Украины без налички? Какую сумму нужно иметь при себе на границе

Эти правила касаются даже студентов

Для пересечения границы Украина-Польша в оба направления украинцам, кроме документов, нужно иметь с собой деньги. Сумма наличных денег в кошельке зависит от срока пребывания за границей.

Об этом сообщает правительственный портал Польши. При отсутствии нужной суммы въезд или выезд в страну могут запретить.

Цель этого требования состоит в том, что туристы и иностранцы могли в Польше первое время покрывать свои расходы самостоятельно. Поэтому граждан Украины просят заблаговременно позаботиться о наличии нужной суммы наличными.

В 2026 году украинцам достаточно иметь при въезде в Польшу:

300 злотых (3 500 грн ) — для поездки до 4 дней;

) — для поездки до 4 дней; 75 злотых (900 грн) на каждый день – для поездки продолжительностью более 4 дней.

Сколько денег нужно иметь для выезда из Украины

При этом сумма изменяется при официальном подтверждении цели путешествия, в частности для обучения или участия в исследованиях, минимальная сумма наличных снижается до 1 270 злотых (15 000 грн) на первые два месяца пребывания в Польше. Тех, кого пригласили необходимо иметь не менее 100 злотых (1 200 грн).

Нужны ли деньги на возвращение в Украину

Обратная дорога домой на границе с Польшей тоже предполагает наличие наличных. Для поездки на автобусе или поезде достаточно иметь билет или 200 злотых (2 400 грн).

Для граждан других стран:

от 500 злотых (6 000 грн) — для государств-членов ЕС, не имеющих общих границ с Польшей;

— для государств-членов ЕС, не имеющих общих границ с Польшей; от 2 500 злотых (30 000 грн) – для других категорий иностранцев.

