"Наталія" вона тільки в документах: як лагідно звертатися до дівчини з цим імʼям
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Імʼя Наталія має безліч неймовірних, милозвучних та ніжних форм в українській мові, про які ми часто забуваємо у повсякденному спілкуванні. Замість звичного скорочення, українці можуть використовувати десятки автентичних пестливих варіантів, що підкреслюють красу цього імені.
Про це розповів наставник з техніки екранного мовлення Адам Діденко. Він навів безліч прикладів, як лагідно зверататися до дівчини з цим імʼям.
Як звучить ім'я Наталія українською:
- Традиційні та звичні: Наталка, Наталочка, Наталька.
- Ніжні та лагідні: Наталюня, Наталюся, Натальця, Наточка, Натася, Натуся, Натуля, Натуня.
- Короткі та сучасні: Ната, Тала, Таця, Натка, Нана.
- Незвичні та домашні: Таша, Наша, Туся, Талюша.
Що означає ім'я Наталія
Це ім'я має давньоримське походження і походить від латинського слова "natalis". У перекладі воно означає "рідна", "благословенна" або "та, яка народилася в Різдво" (від Dies Natalis Domini — День народження Господнього). Наші предки вірили, що жінки з цим ім'ям несуть у світ тепло, затишок та сильну внутрішню енергію.
Раніше "Телеграф" писав, як можна звернутися до Ірини.