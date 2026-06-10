Помилка дизайнера? Форма команди на ЧС-2026 стала мемом (фото)

Форму збірної Гаїті активно обговорюють у мережі

На формі збірної Гаїті із футболу побачили польський прапор. Проте насправді любителі футболу стали жертвами оптичної ілюзії через дивне дизайнерське рішення.

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Польські кольори можна побачити лише на синьому комплекті форми збірної Гаїті, через що в мережі поширився цікавий міф. В Інтернеті ходять чутки, що збірна Гаїті спеціально нанесла польський прапор на свою форму, повідомляє "Телеграф".

Згідно з міфом, це зроблено нібито через глибокий зв’язок між державами, що зародився два століття тому. Ще в 1802 Наполеон відправив на острів тисячі польських легіонерів для придушення повстання рабів. Частина польського легіону відмовилася воювати проти гаїтян і приєдналася до їхніх лав. У результаті французька колонія здобула незалежність у 1804 році.

На формі збірної Гаїті помітили польський прапор/Фото: x.com/mordownik4u

Однак колумбійський бренд Saeta, який постачає форму збірної Гаїті, не повідомляв про наявність польського прапора на формі. Щобільше, на інших комплектах видно, що прапор не біло-червоний, а блакитно-червоний (офіційні кольори Гаїті).

Форма збірної Гаїті/Фото: saeta.us

Форма збірної Гаїті/Фото: saeta.us

У мережі порівняли ситуацію з Феноменом синьої чи білої сукні. У 2015 році фотографія мереживної сукні дизайнера Roman Originals розділила світ. У мережі розв’язалася суперечка щодо того, якого кольору сукня на знімку. Насправді сукня синьо-чорного кольору, хоча через унікальну оптичну ілюзію мільйони людей бачать її біло-золотою.

Зазначимо, ЧС-2026 пройде з низкою важливих змін. Вперше на Мундіалі зіграють одразу 48 команд, через що кількість матчів значно зросла, додалася навіть нова стадія плей-оф. На сайті "Телеграф" можна ознайомитись з повним календарем та розкладом турніру. Додамо, що суперкомп’ютер назвав збірну, яка, ймовірно, виграє трофей.