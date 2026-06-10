Українцям за кордоном треба знати: як правильно оформити один із важливих документів

Необхідно правильно дотриматися встановлених законом термінів і процедур

Українці, які перебувають за кордоном та отримали спадщину, можуть дистанційно подати заяву про його прийняття. Однак є декілька важливих деталей, які потрібно знати.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів адвокат судової практики Юридичної компанії "Де-Юре" Владислав Мартинчук. За його словами, існує два способи подання заяви про прийняття спадщини:

особисто

шляхом надсилання поштою такої заяви, за умови, що підпис на заяві посвідчений нотаріально.

Останнім способом часто користуються українці, які перебувають за межами країни.

"Найголовніше питання, яке постає перед спадкоємцями за кордоном – належне посвідчення підпису на заяві, адже закон вимагає нотаріального посвідчення (або прирівняного до нього). Є декілька опцій: можна звернутися до консульства України за посвідченням підпису або до місцевого нотаріуса", — пояснив адвокат.

Владислав Мартинчук

Він додав, що консульство може засвідчити заяву українською мовою, і тоді документ буде готовий для подання нотаріусу. Якщо засвідчити заяву в консульстві немає можливості, можна просто звернутися до місцевого нотаріуса. Після цього, залежно від того, чи є іноземна країна учасником Гаазької конвенції, необхідно буде зробити апостиль або легалізувати документ у загальному порядку.

Що таке апостиль. "Телеграф"/ШІ

Заява про прийняття спадщини виконується у довільній формі. Однак у ньому необхідно вказати:

відомості про спадкоємця та спадкодавця, які дозволяють ідентифікувати особу,

відомості про дату смерті спадкодавця,

відомості про заснування спадкування (заповіт, черговість згідно із законом).

До заяви можна додати копії документів:

ідентифікують заявника,

свідоцтва про смерть,

документів, що підтверджують наявність майна у спадкодавця.

Заява надсилається нотаріусу поштою або може бути подана через представника (довіреність представника має бути нотаріальною). Термін подання заяви про прийняття спадщини складає півроку з моменту смерті спадкодавця. У разі пропуску строку з поважних причин він може бути відновлений судом.

З моменту подання заяви про прийняття спадщини особа вважається такою, що прийняла спадщину.

Як прийняти спадщину в Україні, перебуваючи за кордоном. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше " Телеграф" писав про те, що повернення українців з-за кордону готують за новими правилами.