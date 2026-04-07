Мати митника купує елітні квартири, поки він живе в орендованій кімнаті: що показала декларація

Пенсіонерка стала власницею квартир у Києві та Одесі, як тільки він перестав згадувати її в декларації

Директор Спецлабораторії з питань експертизи та дослідження Держмитслужби Юрій Чердинцев до цього був в.о. начальника Одеської митниці. З 2024 році він працює в столиці. Та, як не дивно — живе в орендованій кімнаті. При цьому його родичів — чимало цікавої нерухомості.

В його декларації — тільки придбані після початку повномасштабного вторгнення ділянки землі на Закарпатті, у курортному селі Шаян. Ціна в них копійчана — 26,4 тисячі грн за 17 соток. Зауважимо, у 2022 році, коли він їх придбав, ринкова вартість була майже 1,7 млн грн. Детальніше "Телеграф" розповідає про ситуацію у матеріалі: "Топмитник задекларував орендовану кімнату в Києві: на 73-річну матір оформили величезні квартири"

В декларації зазначено ділянки в Закарпатській області/ Скріншот

Цікаво, що на ділянці за офіційними даними порожньо, однак реалії інші.

Так виглядає ділянка Чердинцева

Мати Чердинцева та інші родичі

Мати-пенсіонерка, якій 73 роки, в декларації Чердинцева не згадується. Однак саме в рік переїзду сина до Києва почала активно купувати нерухомість. 29 березня 2024 стала власницею квартири площею 103,3 кв. м на київському Подолі. Вартість такої — від 180 тисяч доларів. В той же рік стала співвласницею восьмикімнатної квартири в центрі міста.

Квартира матері Чердинцева в Києві

Та це не вся нерухомість пенсіонерки. У 2019 році на неї оформили квартиру в Одесі на 125 кв.м, а у 2022 — будинок на 357 кв. метрів.

8-кімнатна квартира в Одесі

Восьмикімнатною квартирою в Одесі мати Чердинцева володіє не сама. Ще одна частка належить сестрі Чердинцева, тетяні Євсєєвій. Окрім цього в її активах — чотири квартири та будинок в Одесі.

Що відомо про Юрія Чердинцева

Юрій Чердинцев/ Джерело: Суспільне

Юрій Чердинцев до того, як стати в.о. начальника Одеської митниці попрацював директором департаменту управління держпідприємствами Фонду держмайна та спеціалізованої лабораторії з питань експертизи та дослідження Держмитслужби. До цього — очолював Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз та працював в одеському управлінні Мін'юсту.

Зауважимо, наразі від очолюваної ним інституції залежить розмір митних платежів. Цікаво, що лабораторія має контролювати брокерів, з якими Чердинцев пов'язаний іншим чином — через співзасновництво в ГО "Рух життя". Її засновники — п'ятеро одеситів, пов'язаних із митницею. Окрім Чердинцева в ній засновники чи керівники брокерських компаній.

