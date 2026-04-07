Мать таможенника покупает элитные квартиры, пока он живет в съемной комнате: что показала декларация

Пенсионерка стала владелицей квартир в Киеве и Одессе, как только он перестал вспоминать ее в декларации

Директор Спецлаборатории по экспертизе и исследованию Гостаможслужбы Юрий Чердынцев до этого был и.о. начальника Одесской таможни. С 2024 г. он работает в столице. Но, как ни странно, живет в арендованной комнате. При этом его родственников немало интересной недвижимости.

В его декларации только приобретенные после начала полномасштабного вторжения участки земли в Закарпатье, в курортном селе Шаян. Цена у них копеечная — 26,4 тысячи грн за 17 соток. Заметим, что в 2022 году, когда он их приобрел, рыночная стоимость была почти 1,7 млн грн. Детальнее "Телеграф" рассказывает о ситуации в материале: "Топ-таможенник задекларировал арендованную комнату в Киеве: на 73-летнюю мать оформили огромные квартиры"

В декларации указаны участки в Закарпатской области

Интересно, что на участке по официальным данным пусто, однако реалии другие.

Так выглядит участок Чердынцева

Мать Чердынцева и другие родственники

Мать-пенсионерка, которой 73 года, в декларации Чердынцева не упоминается. Однако именно в год переезда сына в Киев начала активно покупать недвижимость. 29 марта 2024 года стала владелицей квартиры площадью 103,3 кв. м на киевском Подоле. Стоимость такой – от 180 тысяч долларов. В тот же год стала совладелицей восьмикомнатной квартиры в центре города.

Квартира матери Чердынцева в Киеве

Но это не вся недвижимость пенсионерки. В 2019 году на нее оформили квартиру в Одессе на 125 кв.м, а в 2022 – дом на 357 кв. метров.

8-комнатная квартира в Одессе

Восьмикомнатной квартирой в Одессе мать Чердынцева владеет не сама. Еще одна часть принадлежит сестре Чердынцева, Татьяне Евсеевой. Кроме этого в ее активах четыре квартиры и дом в Одессе.

Что известно о Юрии Чердынцеве

Юрий Чердынцев

Юрий Чердынцев до того, как стать и.о. начальника Одесской таможни поработал директором департамента управления госпредприятиями Фонда госимущества и специализированной лаборатории по вопросам экспертизы и исследования Гостаможслужбы. До этого возглавлял Одесский научно-исследовательский институт судебных экспертиз и работал в одесском управлении Минюста.

Отметим, что сейчас от возглавляемого им института зависит размер таможенных платежей. Интересно, что лаборатория должна контролировать брокеров, с которыми Чердынцев связан иным образом – через соучредительство в ОО "Рух життя". Ее учредители — пять одесситов, связанных с таможней. Кроме Чердынцева, в ней основатели или руководители брокерских компаний.

