Вам пробачили борг чи ви отримали спадщину? Податкова служба може виставити вам рахунок

Перевірок має бути більше

Податкова служба все частіше дізнається про доходи українців, які ті не декларували, — і донараховує податки. Під удар потрапляють навіть ті, кому банк списав борг або хто отримав спадщину.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимир Кизима. За його словами, непоодинокі випадки, коли фіскали отримують інформацію про угоди купівлі-продажу та спадщини — і одразу перевіряють, чи сплатила людина з цього податок.

Окремий і "свіжий" напрямок — донарахування з так званого додаткового блага: якщо банк або інша фінустанова частково чи повністю пробачила людині борг, ця сума вважається доходом, який підлягає оподаткуванню.

"Чим більше перевірок буде — тим більше податків донарахують простим людям", — підсумував Кизима.

Цифри підтверджують: тенденція вже набрала обертів. За офіційними даними ДПС, які "Телеграф" публікував раніше, у 2025 році служба вполовину збільшила кількість перевірок фізичних осіб — з 6,3 тисячі до 9,6 тисячі. Донараховані суми податків разом зі штрафами та пенями зросли майже на третину — з 1,1 до 1,4 млрд гривень. Близько 18% від цієї суми — не самі податки, а санкції за їх несплату.