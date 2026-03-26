Вам пробачили борг чи ви отримали спадщину? Податкова служба може виставити вам рахунок

Марина Іщенко
Податкова. Фото Колаж "Телеграф"

Перевірок має бути більше

Податкова служба все частіше дізнається про доходи українців, які ті не декларували, — і донараховує податки. Під удар потрапляють навіть ті, кому банк списав борг або хто отримав спадщину.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів директор департаменту оподаткування фізичних осіб ДПС Володимир Кизима. За його словами, непоодинокі випадки, коли фіскали отримують інформацію про угоди купівлі-продажу та спадщини — і одразу перевіряють, чи сплатила людина з цього податок.

Окремий і "свіжий" напрямок — донарахування з так званого додаткового блага: якщо банк або інша фінустанова частково чи повністю пробачила людині борг, ця сума вважається доходом, який підлягає оподаткуванню.

"Чим більше перевірок буде — тим більше податків донарахують простим людям", — підсумував Кизима.

Цифри підтверджують: тенденція вже набрала обертів. За офіційними даними ДПС, які "Телеграф" публікував раніше, у 2025 році служба вполовину збільшила кількість перевірок фізичних осіб — з 6,3 тисячі до 9,6 тисячі. Донараховані суми податків разом зі штрафами та пенями зросли майже на третину — з 1,1 до 1,4 млрд гривень. Близько 18% від цієї суми — не самі податки, а санкції за їх несплату.

#Податкова #Борг