У Дніпрі різко зміниться погода: від +19 до холоду та снігу за кілька днів

Марина Бондаренко
Дніпрянам варто брати парасольки та одягати зимові речі
Дніпрянам варто брати парасольки та одягати зимові речі. Фото Колаж "Телеграфу"

Негода накриє місто у середині цього тижня

Цього тижня в Дніпро очікується нестабільна погода з різкими змінами температури та періодичними опадами. Після відносно теплого початку тижня синоптики прогнозують помітне похолодання, місцями дощі та навіть сніг.

Найхолодніше очікується протягом середи-пятниці та у суботу. Температура може впасти до 0 вночі та до +6 вдень, як прогнозують в "Мeteo".

У понеділок, 6 квітня, в місті прогнозують дощову погоду з температурою повітря від +7 до +19 градусів. Це буде один із найтепліших днів тижня, хоча настрій можуть зіпсувати опади. Уже у вівторок, 7 квітня, очікується суттєве похолодання: температура знизиться до +5…+11 градусів, але день буде сонячним.

У середу та четвер, 8-9 квітня, у регіон повернуться дощі. Температура поступово знижуватиметься до +2…+8 градусів. Водночас небо переважно залишатиметься хмарним.

П’ятниця, 10 квітня, принесе ще більше похолодання — вдень очікується лише +2…+6 градусів, можливі опади з мокрим снігом.

На вихідних ситуація трохи покращиться. У суботу, 11 квітня, опади припиняться, і температура підніметься до +10 градусів, але вночі буде 0. На Великдень, 12 квітня, знову можливі короткочасні дощі, однак температура залишиться на рівні +2…+10 градусів.

Якою буде погода у Дніпрі до 12 квітня 2026
Коли значно опуститься температура у Дніпрі. Фото: Мeteo

Раніше ми писали про те, що в Україну йдуть заморозки. Такий прогноз дав начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За його словами, упродовж 7-9 квітня збережеться прохолодна та волога погода. Періодично спостерігатимуться невеликі дощі, а в нічні години подекуди можливий мокрий сніг. Середньодобова температура опуститься до показників, характерних для середини березня: вночі очікуються заморозки до 0…-5 С°, вдень повітря прогріватиметься лише до 3…8 С° тепла, зазначає синоптик.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Харкові різко похолодає перед Великоднем.

