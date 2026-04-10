Дійде навіть до заморозків? Як погода здивує Львів на Великдень

Потепління очікується лише після 15 квітня

Погода у Львові під час Великодня, яку православні цього року відзначають 12 квітня, піднесе "сюрпризи". Стовпчики термометрів триматимуться ближче до 0 градусів.

Про це свідчать дані погодного радара pogodairadar. Згідно з його прогнозом, температура на Великдень у Львові буде в межах 0-9 градусів. Можливі дощі та похмура погода.

Погода у Львові

Такий прогноз дає і сайт "Укргідрометцентру". Його фахівці також вважають, що 12 квітня в обласному центрі очікується прохолодна погода. Температура повітря вночі -1+1, а вдень +6+8. Можливі дощі.

Погода у Львові

Похолодання у квітні

Раніше синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" попереджав про те, що у найближчі десять днів погода буде нестійкою, із невеликим потеплінням після 15 квітня. При цьому очікуються опади.

На карті для наочності представлений прогноз у Східній Європі на період з 13 по 20 квітня 2026 року. Червоним кольором представлені території з теплішою погодою щодо кліматичної норми.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи чекати у Львові сонцем до Великодня. Найближчими днями принесуть місту досить прохолодну та вологу погоду.