Канада може скасувати візи для українців: скільки коштує туди з'їздити (інфографіка)

Переліт, житло і їжа — порахували мінімальний бюджет поїздки до Торонто

В Канаді знову заговорили про безвіз з Україною. Рішення поки на стадії обговорення, однак "Телеграф" вже порахував, скільки коштуватиме українцям мандрівка в цю заокеанську державу.

Що потрібно знати:

Найдешевші авіарейси до Канади — з польських міст

Переліт з пересадками коштує від 27 тис. грн

Наразі українцям потрібно платити візовий збір 100 CAD

Щоб дістатись до Канади потрібно спочатку доїхати до аеропорту. Через війну літаки з України не літають, тож за даними порталу Kiwi, найвигідніше скористатися рейсами з Польщі — з Гданська, Познані, Вроцлава чи Варшави. Квиток в обидва боки обійдеться від 27 тисяч гривень, проте це не прямий рейс, а з пересадками у Дубліні чи Копенгагені.

Термін перебування теж різниться, адже найвигідніші квитки рідко вдається знайти на потрібні дати. Зауважимо — дістатись до польських міст ще потрібно окремо. Ціни на автобус з Києва до Гданська чи Познані — близько 3500 грн, на прямий потяг з Києва до Варшави в RIC купе — 5822 грн.

Квитки з Познані до Торонто

Квитки з Гданська до Калгарі з поверненням у Вроцлав

Квитки з Гданська до Галіфаксу

Туристу, який не має де зупинитися у Канаді треба закладати чималу суму на проживання. Найдешевші варіанти — хостели та гуртожитки при університетах, але й там денне перебування рідко дешевше за тисячу гривень за ліжко.

Ціна ліжка за добу в хостелі в Торонто

Є також будинки, де можна зупинитися — ціна вища, але сусідів менше. Здебільшого в них спільні ванна чи кухня.

Ціна проживання за добу в кімнаті в Калгарі

Ціна проживання за добу в кімнаті в Галіфаксі

Не варто забувати і про поточні витрати. Канада славиться своїми високими цінами. Курс канадського долара до гривні — 31,44. За даними порталу Numbeo, пляшка води 1,5 літра обійдеться в приблизно 80 грн, а обід в недорогому ресторані — майже 800 грн.

Деякі ціни в Торонто/ Джерело: Numbeo

Загалом, якщо скористатися найбюджетнішими варіантами, ходити пішки, не відвідувати платні заходи та інституції, їсти два рази на день та розрахувати стикування максимально чітко, аби не ночувати в Польщі, навіть без урахування ціни візи, поїздка до Канади обійдеться щонайменше в 65 тисяч гривень, якщо обирати маршрут в Торонто із пропозицій політного агрегатора.

Скільки коштує поїздка в Торонто

Наразі до цієї суми потрібно додати ціну візи — у 2026 році для українців це консульський збір 100 канадських доларів (близько 3000 грн) та, за необхідності, оплату біометрії — 85 CAD. Також за окремі кошти роблять переклад потрібних документів.

Що відомо про безвіз з Канадою

Керівна партія Канади на з’їзді в Монреалі проголосувала за резолюцію про скасування візового режиму для українців при короткострокових поїздках (до 90 днів протягом пів року). Замість традиційних віз пропонується запровадити електронні візи, за аналогією з правилами в'їзду для громадян Європейського Союзу. Наразі це лише внутрішньопартійна резолюція, а не офіційне рішення уряду. Подібна декларація вже ухвалювалася партією у 2016 році, але тоді вона не була реалізована.

Українська діаспора в Канаді

Канада багато років гостинно приймала українців — наших земляків там близько 1,3–1,4 млн осіб, що складає приблизно 4% населення країни. Після 2022 року Канада запровадила спеціальні програми (CUAET) для українців, пропонуючи спрощене оформлення віз та допомогу. Найбільші громади зосереджені в провінціях Альберта, Онтаріо та Британська Колумбія.

Куди можна поїхати з українським паспортом без візи

Станом на 2026 рік громадяни України з біометричними паспортами можуть відвідувати без віз понад 140 країн світу. Зокрема це країни ЄС та Шенгенської зони, тобто майже вся Європа (виключенням є, наприклад, Велика Британія). Також без візи можна їхати до Туреччини, ОАЕ, Таїланду, Чилі, Перу, Чорногорії, Албанії тощо.

