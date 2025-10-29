Виїзд за кордон проходитиме по-новому: чого чекати українцям

Нова система на кордоні автоматично фіксуватиме дату, час та місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи у паспортах

Починаючи з 28 жовтня, на всіх пунктах пропуску на українсько-угорському кордоні запрацювала система Entry/Exit System (EES), яка передбачає збір біометричних даних громадян третіх країн. ЄС почав запроваджувати нову систему ще з 12 жовтня поетапно на зовнішніх кордонах, зокрема з Польщею, Словаччиною, Угорщиною та Румунією.

Що потрібно знати:

EES – це електронна система, яка фіксує дані про перетин зовнішніх кордонів Шенгенської зони без необхідності проставлення штампів у паспортах

Головна мета впровадження цієї системи: прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування

На пункті пропуску "Краківець" фіксували великі пробки після запровадження нової системи

Про це повідомили у Держприкордонслужбі України. Там зазначили, що EES запроваджується для прискорення прикордонного контролю, підвищення безпеки та точного врахування термінів перебування іноземців у ЄС.

З 21 жовтня система почала діяти у пунктах пропуску "Берегшурань — Лужанка" (з 12 жовтня) та "Захонь — Чоп".

"Звертаємо увагу громадян: функціонування EES не впливає на загальний порядок перетину кордону. Просимо враховувати цю інформацію при плануванні поїздок", — йдеться у повідомленні.

Біометрична система контролю

Євросоюз запровадив нову біометричну систему контролю (EES). Вона стосуватиметься всіх громадян третіх країн, у тому числі України, які перетинають кордон Шенгенської зони для короткострокового перебування (до 90 днів протягом 180-денного періоду).

Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду, замінюючи штампи в паспортах.

Які зміни перетину кордону:

Система стосується поїздок до 90 днів протягом 180 днів (короткострокове перебування).

Замість штампів у паспорті – цифрова реєстрація.

Збираються – фото особи; відбитки 4 пальців (для осіб віком від 12 років); дані закордонного паспорта; дата, місце в’їзду/виїзду та випадки відмови у в’їзді.

Надалі процес контролю стане швидше завдяки електронному звірюванню даних. Перехідний період заплановано на шість місяців.

Головна мета: прискорити контроль, підвищити безпеку та запобігати порушенню термінів перебування.

Варто додати, що 20 жовтня у Держприкордонслужбі повідомляли, що у пункті пропуску "Краковець" можливе уповільнення руху у зв’язку з початком роботи нової системи EES. На той час уже зібралася пробка і перед пунктом пропуску "Краковець" чекає 50 автомобілів.

