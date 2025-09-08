В Україні більше не можна податися на візу в США: де тепер приймають документи

Чинні записи на співбесіди не скасовуються

Нові правила отримання неімміграційних віз запровадили США: згідно з ними, документи треба подавати лише в країні громадянства або постійного проживання. Водночас громадяни країн, де уряд США не проводить звичайні операції з неімміграційними візами, мають подати заявку до посольства або консульства в іншій країні, які чітко визначені.

Інформацію про це розміщено на сайті Бюро консульських справ Державного департаменту США. Для заявників з різних країн визначено місця прийому заяв на отримання неімміграційних віз. Українці можуть подати заяви лише у Польщі — Краків і Варшава. У Києві це зробити тепер неможливо.

Примітно, що росіяни також мають подавати документи на візу у Варшаві. Друге місце прийому їхніх заяв на візи — Астана (Казахстан).

У Держдепартаменті наголосили, що чинні записи на співбесіди скасовувати не будуть. Претенденти на отримання неімміграційних віз мають підтвердити проживання у країні, де подається заява. Подача документів в іншій країні може ускладнити отримання візи.

Що таке неімміграційна віза у США

Це дозвіл на тимчасовий в'їзд до Сполучених Штатів з певною метою, без можливості постійного проживання. На відміну від імміграційних віз, які дають право постійного проживання, у США неімміграційні візи видаються для короткострокових поїздок. Вони необхідні для туризму, бізнесу, навчання, лікування або тимчасової роботи.

Як українці реагують на нові правила

В мережі обурені, що заяву на отримання неімміграційних віз у США не можна подати у посольстві Штатів у Києві. Також вказують на те, що для українців, росіян та білорусів визначене однакове місце подання заяв — у Варшаві.

Як повідомляв "Телеграф", адміністрація Дональда Трампа розробила план виплати 1000 доларів українцям, які погодяться повернутися на батьківщину попри війну, що триває. Пропозиція стосується понад 200 тисяч українців, які отримали тимчасовий захист у США після повномасштабного вторгнення Росії.