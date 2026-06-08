Забудьте про "Ксюш": як українською звернутися до Ксенії правильно і красиво
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Такі дівчата мають яскраву індивідуальність, незалежність та емоційність.
Жіноче ім’я Ксенія міцно закріпилося в Україні. Але не всі знають, наскільки колоритно і різноманітно воно може звучати. Українська мова має десятки дивовижних зменшувально-пестливих форм, про які не здогадуються навіть самі носії.
"Телеграф", посилаючись на наставника з техніки мови Адама Діденка, розповідає про те, як правильно звертатися до Ксенії українською. Експерт перерахував такі варіанти:
- Ксеня;
- Ксенюся;
- Ксеночка;
- Ксенюня;
- Ксенюся;
- Ксенька;
- Ксенця;
- Ксена;
- Ксенка;
- Сеня.
Що означає ім’я Ксенія
Ім’я має давньогрецьке коріння. Воно походить від слова xenia, що перекладається як " гостинність ".
У ширшому сенсі ім’я Ксенія трактують як "гостина", "привітна" або "гостя", "чужинка" (від спорідненого слова xenos — чужий/гість).
Енергетика цього імені наділяє свою володарку яскравою індивідуальністю, незалежністю та емоційністю. Ксенія — творча людина з чудовою інтуїцією та загостреним почуттям справедливості, яка завжди має власну думку і готова гаряче її відстоювати.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українською звертатися до Дмитра правильно.