"Маршал" і його легендарна фраза: що Жуков сказав про росіян та кадирівців (відео)

Після стрілянини у Києві та з огляду на неналежну поведінку патрульних, очільник Департаменту патрульної поліції Нацполіції України Євгеній Жуков з позивним "Маршал" подав рапорт на звільнення. Він бойовий офіцер, який відомий не тільки участю в обороні Донецького аеропорту, а й красномовством.

Що потрібно знати:

Євгеній Жуков відомий фразою про кадирівців, що стала мемом

Цитата набула популярності у 2022 році

Жуков — ветеран АТО і оборони Донецького аеропорту

Очолював патрульну поліцію з 2015 року

Ще у 2022 році описуючи початок повномасштабного вторгнення та, зокрема, згадуючи про кадирівців, Жуков сказав фразу, що згодом стала крилатою: " І де вони зараз в Київській області? Їх немає. Чому? Тому що отримали пі*ди".

Важливо: у відео є нецензурна лексика, 18+

Фраза настільки сподобалась українським інтернет-користувачам, що стала частиною багатьох гумористичних відео-мемів про російське вторгнення в Україну. Її поєднували із фразами російських пропагандистів, які у 2022 році хвалились, що Київ візьмуть "за три дні", а то й менше та відео з розбиттям російських колон військової техніки.

Євгеній Жуков — чим відомий

Євгеній Жуков (позивний "Маршал") народився в Коломиї. Професійний військовий-десантник. У 2014 році брав участь в АТО, зокрема у звільненні Лиману, боях на Савур-Могилі та обороні Донецького аеропорту. З вересня 2015 року очолює Департамент патрульної поліції. Має звання генерала поліції 3 рангу. Кавалер ордена Богдана Хмельницького 3 ст, має звання Народний Герой України.

Раніше "Телеграф" розповідав, що патрульні втекли з місця стрілянини, не захистивши цивільних. Щодо них проведуть службове розслідування.