"Маршал" и его легендарная фраза: что Жуков сказал о россиянах и кадыровцах (видео)
Выражение стало вирусным в 2022 году
После стрельбы в Киеве и учитывая ненадлежащее поведение патрульных, глава Департамента патрульной полиции Нацполиции Украины Евгений Жуков с позывным "Маршал" подал рапорт на увольнение. Он боевой офицер, известный не только участием в обороне Донецкого аэропорта, но и красноречием.
Еще в 2022 году описывая начало полномасштабного вторжения и, в частности, упоминая о кадыровцах, Жуков сказал фразу, что впоследствии стала крылатой: "И где они сейчас в Киевской области? Их нет. Почему? Потому что получили пи*ды".
Фраза настолько понравилась украинским интернет-пользователям, что стала частью многих юмористических видео-мемов о российском вторжении в Украину. Ее сочетали с фразами российских пропагандистов, которые в 2022 году хвастались, что Киев возьмут "за три дня", а то и меньше и видео с разбитием российских колонн военной техники.
Евгений Жуков – чем известен
Евгений Жуков (позывной "Маршал") родился в Коломые. Профессиональный военный десантник. В 2014 году участвовал в АТО, в частности, в освобождении Лимана, боях на Савур-Могиле и обороне Донецкого аэропорта. С сентября 2015 возглавляет Департамент патрульной полиции. Имеет звание генерала полиции 3 ранга. Кавалер ордена Богдана Хмельницкого 3 ст., звание Народный Герой Украины.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что патрульные скрылись с места стрельбы, не защитив гражданских. В них проведут служебное расследование.