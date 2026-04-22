Дніпро може "розжарити" до +17: коли чекати різкого потепління і чому не варто дуже радіти

В Україну рухається теплий, але вологий фронт

У Дніпрі після кількох днів холодної погоди очікується різкий сплеск тепла. Однак він буде дуже короткочасним і з нюансами.

Про це свідчать прогноз системи WeatherNext 2 від Google.

Примітка: Цей матеріал не вказує на точну погоду. Він підготовлений на основі аналізу даних системи WeatherNext 2 і має ознайомлювальний характер. Офіційні попередження про небезпечні погодні явища та уточнені дані дивіться на ресурсах "Укргідрометцентру".

За даними сервісу, потепління у Дніпрі буде поступовим та нерівномірним через активність циклонів. Вже в неділю, 26 квітня, очікується різкий стрибок температури до +17 градусів (це на 6-8 градусів вище, ніж у попередні дні тижня). Це потепління не буде сонячним. Воно обумовлене приходом теплого, але вологого фронту. Разом із піком температури прийдуть найсильніші опади за весь період (ймовірність 65%).

Стверджується, що неділя стане "теплим вікном", але вже в ніч проти понеділка температура впаде майже вдвічі — до +9. Стабільне потепління очікується приблизно з 2 квітня.

Прогноз на найближчі 7 днів:

22 квітня +11+3 – хмарно

23 квітня +13+2 — невеликий дощ

24 квітня +9+3 — переважно хмарно

25 квітня +14+4 — хмарно

26 квітня +17+3 — дощ

27 квітня +9+3 — дощ зі снігом

Погода в Дніпрі

Про потепління повідомляє сайт "Укргідрометцентру". Його фахівці також прогнозують різкий стрибок температур 26 квітня – +9+16 градусів. Можливі дощі.

Погода в Дніпрі

Також про різке надходження тепла в неділю пишуть і фахівці сайту Meteofor. Вони прогнозують +8+18 градусів. Повідомляється про можливість дощів.

Погода в Дніпрі

