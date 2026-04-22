Днепр может "разжарить" до +17: когда ждать резкого потепления и почему не стоит сильно радоваться

В Украину движется теплый, но влажный фронт

В Днепре после нескольких дней холодной погоды ожидается резкий всплеск тепла. Однако он будет очень кратковременным и с нюансами.

Об этом свидетельствуют прогноз системы WeatherNext 2 от Google.

Примечание: Этот материал не является точным прогнозом погоды. Он подготовлен на основе анализа данных системы WeatherNext 2 и носит ознакомительный характер. Официальные предупреждения об опасных погодных явлениях и уточненные данные смотрите на ресурсах "Укргидрометцентра".

Согласно данным сервиса, потепление в Днепре будет постепенным и неравномерным из-за активности циклонов. Уже в воскресенье, 26 апреля, ожидается резкий скачок температуры до +17 градусов (это на 6-8 градусов выше, чем в предыдущие дни недели). Это потепление не будет солнечным. Оно обусловлено приходом теплого, но влажного фронта. Вместе с пиком температуры придут сильнейшие осадки за весь период (вероятность 65%).

Утверждается, что воскресенье станет "теплым окном", но уже в ночь на понедельник температура упадет почти вдвое — до +9. Стабильное же потепление ожидается приблизительно со 2 апреля.

Прогноз на ближайшие 7 дней:

22 апреля +11+3 — облачно

23 апреля +13+2 — небольшой дождь

24 апреля +9+3 — преимущественно облачно

25 апреля +14+4 — облачно

26 апреля +17+3 — дождь

27 апреля +9+3 — дождь со снегом

О потепление сообщает и сайт "Укргидрометцентра". Его специалисты также прогнозируют резкий скачок температур 26 апреля — +9+16 градусов. Возможны дожди.

Также о резком приходе тепла в воскресенье пишут и специалисты сайта Meteofor. Они прогнозируют +8+18 градусов. Сообщается о возможности дождей.

Напомним, ранее мы писали о том, какая погода встретит киевлян на неделе с 21 по 26 апреля.