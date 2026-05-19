Топ для першого авто: експерти назвали модель, яку не страшно брати уживаною

Модель, яку радять механіки, вирізняється відмінною якістю складання

Купівля першого автомобіля, це завжди відповідальний крок, особливо, якщо йдеться про уживану машину. На щастя, існують моделі авто, які не так часто страждають на "болячки" і є безпечнішими для новачків.

"Телеграф", посилаючись на сайт Motoryzacja.Interia, розповідає про те, який б/в автомобіль може підійти новачкові. Як зазначають експерти, купівля уживаної машини — це завжди лотерея: можна взяти надійну "робочу конячку" на багато років, а можна купити автомотлох і розоритися на ремонтах першого ж місяця. Тим не менш, є ряд невибагливих моделей, які радять самі механіки.

І один із таких варіантів — Kia Ceed CD.

Kia Ceed CD.

За словами автоекспертів, машина виділяється якістю збірки та надійністю, а при покупці на неї надавалася семирічна гарантія виробника на 150 000 км – чого не пропонував жоден європейський конкурент. На вторинному ринку Ceed часто лише трохи дешевше, ніж порівнянні VolksWagen Golf, але зазвичай краще оснащені.

