Названо ідеальне авто для пенсіонерів: у чому його головні "фішки" (фото та ціни)

Honda приділяє першорядну увагу ергономіці

Потреби автомобілістів різняться. Наприклад, водії старшого віку під час вибору авто звертають увагу на зовсім інші характеристики, ніж молодь.

"Телеграф ", посилаючись на сайт Nowosci, розповідає про те, який автомобіль може підійти літній людині. Ця категорія громадян часто відчуває труднощі через обмежену рухливість, тому високі сидіння, двері, що широко відкриваються, і регульоване положення сидінь є величезною перевагою. Зручне заднє сидіння, поперекова підтримка та автоматична коробка передач роблять керування менш стомливим, навіть у міському трафіку.

Автомобіль для людей похилого віку повинен, перш за все, бути інтуїтивно зрозумілим. Чим простіше екран та кнопки, тим краще. Експерти та автомеханіки наголошують, що літні водії цінують простоту та ясність.

Одним із найкращих варіантів, який підійде таким водіям, на думку журналістів, є Honda HR-V.

Honda HR-V

Переваги машини:

Річ у тому, що компанія Honda приділяє першорядну увагу ергономіці, пропонуючи високо розташовані сидіння і двері, що широко відкриваються. Багажник вміщує 335 літрів, але завдяки системі Magic Seats задні сидіння можна скласти у різних конфігураціях.

Автомобіль також оснащений адаптивним круїз-контролем, системою розпізнавання дорожніх знаків та системою моніторингу сліпих зон.

Ціна — моделі першого покоління можна зараз придбати в Україні за ціною близько 5 тисяч доларів, за свіжіші авто (~2018 року випуску) доведеться віддати від 15 тисяч доларів.

Honda HR-V — ціни

Honda HR-V — ціни

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що найкращий "жіночий" автомобіль продають трохи дорожче за новий iPhone.