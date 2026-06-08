Килими у вітальні йдуть у минуле: що дизайнери радять стелити на підлогу замість них

Чому килими поступово зникають із сучасних інтер'єрів

Ще донедавна великий килим у вітальні вважався символом затишку та завершеного інтер'єру. Однак сучасні тенденції дедалі більше схиляються до відкритих просторів, натуральних матеріалів і мінімалізму. Через це власники квартир та будинків все частіше відмовляються від килимів на користь більш практичних рішень.

Фахівці з дизайну інтер'єру зазначають, що сьогодні головний акцент у вітальні нерідко робиться на підлозі, пише "okdiario". Дерево, вініл, плитка чи ламінат стають не просто покриттям, а важливою частиною оформлення приміщення.

Відкриті підлоги візуально роблять кімнату просторішою та світлішою, що особливо актуально для сучасних квартир з обмеженою площею.

Килими мають чимало недоліків

Необхідність постійного догляду

Однією з головних причин відмови від килимів називають складність догляду. Вони швидко накопичують пил, шерсть домашніх тварин та інші забруднення, тому потребують регулярного чищення.

Особливо актуальною ця проблема стає для сімей із маленькими дітьми та домашніми улюбленцями. У таких умовах покриття швидше втрачає охайний вигляд і потребує частішого оновлення.

Короткий термін служби

З часом навіть якісні килими можуть втрачати колір, протиратися або деформуватися. Через це багатьом власникам доводиться витрачати кошти на їхню заміну.

Натомість сучасні підлогові покриття — деревина, ламінат, вініл або плитка — здатні служити роками без необхідності регулярного оновлення.

Килим у кімнаті. Фото: bellarugs

Візуальний ефект

Дизайнери наголошують, що відкриті підлоги допомагають візуально збільшити простір. Відсутність великих текстильних елементів створює відчуття легкості та простору, що особливо важливо для невеликих помешкань.

Саме тому дедалі більше людей відмовляються від масивних килимів на користь мінімалістичних рішень.

Волога та цвіль можуть стати проблемою

У приміщеннях із підвищеною вологістю килими здатні затримувати воду та довго висихати. Це створює сприятливі умови для появи неприємного запаху, грибка та цвілі.

Тому в регіонах із вологим кліматом або у квартирах із проблемами вентиляції спеціалісти рекомендують залишати підлогу відкритою.

Незручність у повсякденному житті

Сучасні будинки дедалі частіше обладнуються роботами-пилососами та іншою побутовою технікою для прибирання. Килими нерідко ускладнюють їхню роботу.

Крім того, краї покриття можуть створювати незручності під час пересування дітей, літніх людей або домашніх тварин.

Чим можна замінити килим у вітальні

Якщо відмовлятися від затишку не хочеться, дизайнери пропонують кілька альтернативних варіантів.

Дерев'яна або ламінована підлога . Такі покриття легко прибирати, а натуральна текстура дерева додає приміщенню тепла та комфорту.

. Такі покриття легко прибирати, а натуральна текстура дерева додає приміщенню тепла та комфорту. Вінілова підлога . Вона відзначається практичністю, стійкістю до вологи та простотою догляду.

. Вона відзначається практичністю, стійкістю до вологи та простотою догляду. Коркова підлога . Корок забезпечує хорошу тепло- та шумоізоляцію, а також приємний на дотик.

. Корок забезпечує хорошу тепло- та шумоізоляцію, а також приємний на дотик. Килимки з натуральних матеріалів . Джут, сизаль або бамбук можуть стати компромісним рішенням для тих, хто не готовий повністю відмовитися від текстилю в інтер'єрі.

. Джут, сизаль або бамбук можуть стати компромісним рішенням для тих, хто не готовий повністю відмовитися від текстилю в інтер'єрі. Модульні килимові покриття. Їхня головна перевага полягає в тому, що пошкоджену ділянку можна замінити окремо, не купуючи новий килим повністю.

Чи варто повністю відмовлятися від килимів?

Попри зміну трендів, килими досі мають свої переваги. Вони роблять підлогу м'якшою, додають відчуття тепла та допомагають створити затишну атмосферу в будинку.

Тому остаточний вибір залежить не лише від модних тенденцій, а й від особистих уподобань, способу життя та особливостей конкретного житла.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що обідні столи поступово відходять у минуле, а на зміну їм з’являються більш компактні рішення, які економлять простір і роблять квартиру візуально просторішою.