Новий раунд переговорів України та Росії не за горами? ЗМІ озвучили дату

Заплановано зустріч і щодо Ірану

Переговори між делегаціями Росії та України можуть пройти вже у четвер-п'ятнцю, 23-24 липня. Також заплановані зустрічі щодо ядерної програми Ірану з країнами Європи.

Про це пише İndependent türkc, посилаючись на свої джерела. Зауважимо, що станом на 21 липня ранок жодна зі сторін офіційно не підтверджувала цю інформацію.

"Очікується, що пізніше цього тижня у Стамбулі також відбудуться мирні переговори між Росією та Україною", — йдеться у матеріалі видання.

Як кажуть джерела, спочатку у Стамбулі пройдуть переговори між Іраном та Великою Британією, Францією та Німеччиною щодо ядерної програми Ірану, а пізніше буде зустріч дипломатів України та Росії.

"Переговори можуть відбутися в середу або четвер. Деталі щодо місця, часу та складу делегації зустрічі не розголошуються", — додає видання.

За словами співрозмовника, триває робота з визначення місць проведення обох зустрічей, дотримання протоколів безпеки та підготовки до логістики. Планується, що всі зустрічі будуть закритими для преси.

Додамо, що востаннє делегації України та Росії зустрічались у Стамбулі відбулись 2 червня у палаці Чираган. Тоді РФ не погодилася на припинення вогню та зустріч лідерів, однак домовились про нові обміни, повернення тіл загиблих.

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