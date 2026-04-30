Никакой тюрьмы: суд в Германии избрал наказание беженцу, убившему украинку

Гибель 16-летней девушки не рассматривали как уголовное дело

Нелегального мигранта из Ирака, который в 2025 году толкнул под поезд 16-летнюю девушку из Украины, сочли невменяемым. Мужчине назначили психиатрическое лечение.

Об этом сообщает DW. Отмечается, что судья принял во внимание диагноз параноидальной шизофрении, который обвиняемому установили накануне.

Экспертиза подтвердила, что во время нападения 31-летний беженец находился в невменяемом состоянии. Поэтому суд в городе Гетинген назначил мужчине лечение. Судья также отклонил запрос на заключение под стражу до депортации.

Гибель украинки не рассматривали как уголовное дело с выдвижением обвинений из-за состояния подсудимого. Так как суд признал, что на момент совершения преступления гражданин Ирака не мог контролировать свои действия и отвечать за них.

Однако, несмотря на это, прокуратура в обвинительном заключении заявила об умышленном убийстве. Суд признал подсудимого опасным для общества.

Что известно об убийстве украинки в Германии

1 сентября 2025 стало известно, что в немецком городе Фридланд 16-летняя украинка из Мариуполя погибла под грузовым поездом. По данным полиции, на путя ее толкнул гражданин Ирака. Мужчина вел себя агрессивно – его задержали. В крови зафиксировали 1,35 промилле алкоголя. Ранее у него уже была диагностирована "параноидальная шизофрения".

Сначала следствие предполагало, что это несчастный случай, однако впоследствии на плече иракца обнаружили отпечаток руки погибшей девушки.

Немецкие СМИ пишут, что девушка уехала из Украины из-за вторжения России и после окончания средней школы начала учиться на стоматолога. 31-летний подозреваемый неоднократно просил убежища в Германии, однако ему отказали и должны были депортировать в Литву.

