У травні перераховують субсидії: кому потрібно звернутися до Пенсійного фонду

У травні в Пенсійному фонді України буде проведено автоматичний перерахунок житлових субсидій на сезон, що не опалюється, — до 30 вересня. Деяким українцям необхідно буде звернутися до ПФУ із новою оновленою декларацією.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Субсидії, тарифи на світ та виплати для ВПО: змінилося з 1 травня в Україні".

У тому випадку, якщо майновий стан та склад домогосподарства не змінився, візит до Пенсійного фонду не буде потрібний для більшості одержувачів. Однак є ті, кому необхідно буде подати декларацію та заяву наново.

Нову заяву та декларацію про доходи необхідно подати, якщо:

серед членів домогосподарства є ВПО

мешкає фактично менше людей, ніж зареєстровано

якщо житло орендоване, а людина самостійно оплачує комунальні послуги

не було субсидії взимку або її розмір становив 0 грн.

Документи можна подати в режимі онлайн, зокрема через вебпортал ПФУ або особисто або поштою через сервісні центри Пенсійного фонду чи ЦНАПи.

Субсидії у травні 2026 – що зміниться. Інфографіка: "Телеграф"/ІІ

Як розраховують субсидію

Розмір субсидії визначається як різниця між платою за комунальні послуги та обов’язковим платежем, що залежить від доходів сім’ї. Якщо субсидію призначають з початку неопалюваного періоду, при розрахунку беруть до уваги середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за третій та четвертий квартали попереднього року.

Водночас пенсія враховується у розмірі, нарахованому за березень поточного року. Тобто, якщо у пенсіонера через індексацію у березні є суттєве підвищення пенсії, і особа відноситься до тих, хто має подати документи наново — потенційно людина може втратити субсидію або її розмір зменшиться.

Ті ж, кому субсидію перерахували автоматично, зіткнуться із цим лише восени. Підвищення доходів буде враховано під час розрахунку субсидій на наступний опалювальний сезон, тому скорочення кількості субсидіантів може стати помітним вже з жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як отримати субсидії для ВПО у 2026 році.