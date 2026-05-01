В мае пересчитывают субсидии: кому нужно обратиться в Пенсионный фонд

Документы можно подать сразу несколькими способами

В мае в Пенсионном фонде Украины будет проведен автоматический пересчет жилищных субсидий на неотапливаемый сезон — до 30 сентября. Некоторым украинцам необходимо будет обратиться в ПФУ с новой обновленной декларацией.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Субсидии, тарифы на свет и выплаты для ВПО: изменилось с 1 мая в Украине".

В том случае, если имущественное положение и состав домохозяйства не изменился, визит в Пенсионный фонд не потребуется для большинства получателей. Однако есть те, кому необходимо будет подать декларацию и заявление заново.

Новое заявление и декларацию о доходах необходимо подать, если:

среди членов домохозяйства есть ВПЛ

живет фактически меньше людей, чем зарегистрировано

если жилье арендовано, а человек самостоятельно оплачивает коммунальные услуги

не было субсидии зимой или ее размер составил 0 грн.

Документы можно подать в режиме онлайн, в частности через веб-портал ПФУ или лично или по почте через сервисные центры Пенсионного фонда или ЦНАПы.

Как рассчитывают субсидию

Размер субсидии определяется как разница между платой за коммунальные услуги и обязательным платежом, зависящим от доходов семьи. Если субсидию назначают с начала неотапливаемого периода, при расчете принимают во внимание среднемесячный совокупный доход домохозяйства за третий и четвертый кварталы предыдущего года.

В то же время пенсия учитывается в размере, начисленном за март текущего года. То есть, если у пенсионера из-за индексации в марте есть существенное повышение пенсии, и лицо относится к тем, кто должен подать документы заново — потенциально человек может потерять субсидию или ее размер уменьшится.

Те же, кому субсидию перечислили автоматически, столкнутся с этим только осенью. Повышение доходов будет учтено при расчете субсидий на следующий отопительный сезон, поэтому сокращение количества субсидиантов может стать заметным уже с октября 2026 года.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как получить субсидии для ВПО в 2026 году.