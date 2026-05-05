В Україні можуть анулювати усі довідки про інвалідність. Що буде тими, хто їх купив

Нардеп запропонував схему економічного бронювання

В Україні можуть повністю анулювати усі довідки про інвалідність, адже переважна більшість з них куплені. Далі держава має запропонувати таким людям альтернативу, до прикладу, економічне бронювання.

Про це "Телеграфу" розповів народний депутат від "Слуги народу" Сергій Нагорняк.

За словами нардепа, реформа мобілізації та бронювання має торкнутись й тих, хто отримав інвалідність. Виняток можна зробити для людей, які з 2014 року воювали і отримали поранення та інвалідність.

"Цю категорію людей не чіпати. А всі інші категорії перевірити на профпридатність. Тому що ні для кого не секрет, що 98% цих довідок — куплені. Ми маємо бути чесними самі перед собою", — каже Нагорняк.

Він додає, що також треба вирішити, що робити з цими людьми. Адже навряд чи вони підуть воювати в ЗСУ, ймовірніше, просто ще раз куплять собі довідку. Тому держава має запропонувати їм економічне бронювання, аби ці гроші пішли в бюджет, а не комусь у кишеню.

Відповідаючи на питання, яким має бути економічне бронювання, Нагорняк каже: "Зібрати кошти на спецрахунок і з них зробити більш мотиваційну рекрутингову кампанію, щоб люди, які приходять самостійно, могли отримати одразу перші "вхідні" гроші: 5 тисяч доларів, 10 тисяч. Не знаю, яка це сума має бути. І більше зробити фокус на рекрутинг".

За його словами, система має бути така — ті, хто хочуть отримати відстрочку від служби, платять за це, а ті, хто бажають йти в армію, повинні мати гарну мотивацію від держави. Тобто по суті гроші одних мотивуватимуть інших йти захищати країну.

Втім питання справедливості в економічному бронюванні досить серйозне. Нагорняк вважає, що по суті зараз й так "багаті не служать, а бідні на фронті". Адже ті, хто мають гроші вони зробили собі бронь чи відстрочку.

"Вони відкупилися і по Києву сьогодні їздять на дорогих автівках за 100 тисяч доларів і більше. Ходять по ресторанах, займаються в спортивних залах. І у всіх довідки. Кого не зупиниш і не запитаєш — у нього є довідка про інвалідність: або його, або дружини чи батьків. Тут ніякого секрету немає. Ми ж усі прекрасно бачимо чоловіків на вулицях, що вони не інваліди, у них просто куплені такі документи. Треба все це ліквідувати і запропонувати їм "місячник". Як є "місячник" добровільної здачі зброї, так само і тут. Але з розумною і достатньо недешевою опцією оплатити свою відстрочку офіційно. А за ці гроші намагатися через рекрутинг залучати людей до ЗСУ", — наголошує нардеп.

