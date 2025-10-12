Заблукав після обстрілу: лісового красеня спіткала трагічна доля на Харківщині (фото, відео)

Дикі тварини страждають від російських обстрілів

В Чугуєві Харківської області стався надзвичайний інцидент — дикий олень у паніці після обстрілів вийшов з лісу та гуляв містом. Тварина навіть завітала у магазин ґаджетів, розтрощила скляні двері.

Відповідні відео показали у мережі. У телеграм-каналах Харкова розповіли, що сталось з твариною.

Паніка в магазині

На кадрах камер спостереження, зафіксовано моменти, коли велика тварина на повній швидкості влітає у приміщення магазину. Потужний удар розбиває скляну конструкцію.

Перелякана тварина починає метушитися між прилавками та стелажами. Коли спрацьовує сигналізація, гучний звук ще більше лякає оленя. У паніці він намагається вибратися, стрибає на прилавок магазину, труситься всім тілом від шоку. Тварина дереться, намагаючись знайти вихід.

Блукання містом

Через деякий час оленю вдалося вибратися з приміщення. Хоча у мережі пишуть, що її прогнали з магазину до приїзду волонтерів. Пізніше тварина була помічена в різних частинах Чугуєва. На відео, зроблених місцевими мешканцями, видно, як олень блукає поруч зі стадіоном, ходить між житловими будинками, пересувається по дворах та вулицях міста.

У соціальних мережах користувачі припустили, що олень міг утекти з лісу через обстріли російських військ. Чугуїв та прилеглі території регулярно зазнають ворожих атак, що змушує диких тварин покидати звичні місця проживання.

Спроба порятунку

Завдяки небайдужим людям, волонтерам вдалося впіймати тварину і завантажити в авто. Як пишуть у реабілітаційному центрі "Акела", олень був настільки шокований, що не чинив опору і спокійно підпустив до себе. Стан його був дуже і дуже поганий.

Огляд виявив численні пошкодження: вибиті зуби, які трималися на шматку шкіри, рани від скла на тілі, глибока колота рана на грудині і великий набряк у місці проколу.

Тварині вкололи протишокові препарати, ліки для підтримки роботи серця, антибіотики та знеболювальні.

Що відомо про пораненого оленя

Попри всі зусилля ветеринарів та волонтерів, олень не пережив ніч. Тварина померла.

"На жаль… Ніч не пережила", — повідомили в реабілітаційному центрі "Акела".

Як війна впливає на диких тварин

Війна Росії проти України має катастрофічний вплив не лише на людей, а й на дику фауну. Постійні обстріли, вибухи, пожежі та руйнування природних біотопів змушують тварин покидати звичні місця проживання.

Гучні звуки артилерійських ударів, реактивних систем залпового вогню та вибухів вводять диких тварин у паніку. Лосі, олені, кабани та інші мешканці лісів втрачають орієнтацію, впадають у стан шоку та можуть вибігати на дороги, в населені пункти, де стають абсолютно беззахисними.

Стрес від постійного звукового тиску, втрата звичних маршрутів міграції, знищення кормової бази — все це призводить до загибелі тварин навіть без прямого поранення.

